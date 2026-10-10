Reforma da Sala do Empreendedor de Vilhena chega a 70% de execução

Por Semcom

Publicada em 10/10/2026 às 10h14

As obras de reforma e ampliação da Sala do Empreendedor de Vilhena, situada no Paço Municipal e gerida pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic), atingiram 70% de execução e avançam para a fase final. A intervenção contempla um investimento total de R$ 215.768,48, que expandirá a estrutura física de 125 m² para 163 m², agregando 38 m² ao espaço de atendimento.

A reforma abrange a reorganização dos ambientes internos, a adequação das rotas de circulação e a implantação de melhorias em acessibilidade. O projeto inclui a substituição de esquadrias, revestimentos, pintura, cobertura e forro, além da atualização completa das redes elétrica, hidráulica e sanitária. A reestruturação busca otimizar a rotina operacional dos servidores e melhorar o fluxo de recepção a cidadãos, empresários, comerciantes e produtores rurais.

O investimento acompanha a demanda crescente pelos serviços da unidade. No último ano, a Sala do Empreendedor contabilizou 3.332 atendimentos. No ano vigente, nos dois primeiros quadrimestres (janeiro a agosto), foram registrados 2.007 atendimentos.

O volume de operações prestadas ao Microempreendedor Individual (MEI) refletiu-se na emissão de notas fiscais de serviços e na liberação de crédito. No último ano, o montante emitido via Sala do Empreendedor somou R$ 3.822.500,48. Nos oito primeiros meses de 2026, o valor gerado já alcança R$ 2.552.181,04.

Já em relação a microcrédito, ao longo do ano passado, as propostas formalizadas atingiram R$ 1.293.200,00. Desde a implantação dos programas de fomento no município, o volume total de crédito concedido via Proampe e Banco do Povo aproxima-se de R$ 7 milhões.

A Sala do Empreendedor atua como ponto central de suporte ao desenvolvimento econômico local. A unidade oferece serviços gratuitos de abertura e encerramento de inscrições do MEI, emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), auxílio na emissão de nota fiscal de serviço e orientação técnica para a participação de micro e pequenas empresas em licitações municipais.

O local também intermedia o acesso a programas estaduais e municipais de crédito orientados como o Proampe (Programa de Microcrédito Produtivo Orientado do Estado de Rondônia), executado em parceria entre o Governo Estadual, a Prefeitura de Vilhena, o Sebrae e instituições financeiras credenciadas. Atende empreendedores formais, informais, produtores rurais e profissionais liberais. Já o Banco do Povo, que concede microcrédito com valores que variam de R$ 300,00 a R$ 30.000,00, direcionados a empreendedores formais e informais, MEIs, Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), além de cooperativas e associações.

Até a conclusão das obras de ampliação, a Sala do Empreendedor segue com atendimento junto à Semtic, no prédio central do paço.