Prefeitura finaliza pavimentação asfáltica da rua Euclides da Cunha, entre as avenidas Marechal Rondon e Rio de Janeiro

Por Assessoria

Publicada em 10/10/2026 às 10h30

A Prefeitura de Jaru concluiu nesta sexta-feira (09), mais uma etapa do cronograma de obras do programa Asfalta Jaru.

Desta vez, o benefício chegou também para os moradores da rua Euclides da Cunha, entre as avenidas Marechal Rondon e Rio de Janeiro, no Setor 07.

O serviço foi executado por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - Seminsp, com servidores, recursos financeiros e maquinários próprios da Prefeitura.

O prefeito Jeverson Lima acompanhou o processo de aplicação da capa asfáltica e ressaltou o empenho da gestão para expandir o projeto de mobilidade urbana em todos os setores do município. "Quanto mais ruas forem asfaltadas na cidade, mais segurança no trânsito, qualidade de vida e urbanização conseguiremos entregar à população”, afirmou Jeverson.