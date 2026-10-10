Criança Feliz 2026: Festa promovida pela Prefeitura acontece hoje (10), a partir das 16h, no estádio Leal Chapelão

Por assessoria

Publicada em 10/10/2026 às 10h26

A Prefeitura de Jaru trabalha nos ajustes finais para a realização do Criança Feliz 2026, tradicional celebração do Dia das Crianças que acontecerá neste sábado (10), no Estádio Leal Chapelão, a partir das 16h.

A programação do Criança Feliz conta com distribuição gratuita de brinquedos, doces, refrigerantes, picolé, algodão-doce, pipoca e cachorro-quente, além do sorteio de mais de 200 bicicletas, recreação, brinquedos infláveis, pula-pula, pintura facial e várias outras atividades.

O prefeito Jeverson Lima comentou que a festa será acessível a todas as crianças do município. “Os moradores dos bairros Jardim Primavera e Jardim Europa poderão trazer suas crianças utilizando os ônibus que a Prefeitura irá disponibilizar para o transporte até o Criança Feliz”, destacou, lembrando que o embarque acontecerá nas praças dos respectivos bairros, a partir das 15h, somente de menores acompanhados dos pais ou responsáveis.

Jeverson também agradeceu às empresas e instituições parceiras do Criança Feliz 2026. “Esta festa tem crescido a cada ano graças aos nossos apoiadores, que acreditam no nosso projeto e, junto com a Prefeitura, tornam esta data ainda mais especial para milhares de crianças”, disse.

O Criança Feliz 2026 é uma realização da Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, com o apoio do Grupo Irmãos Gonçalves, Castanhas Ouro Verde, Sicoob Ourocredi, Grupo Cairu, Grupo Novalar, Tend Tudo, Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, TK Rastreadores, Italac, Vanvera, Auto Elétrica Costa, Café Rio Brilhante, Sicoob Centro, Millennium e Cresol.