Prefeitura de Porto Velho reúne secretários para definir planejamento estratégico até 2030

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 10/10/2026 às 10h34

Integração. Essa foi a palavra de ordem durante o encontro dos gestores de todas as pastas da Prefeitura de Porto Velho, realizado na sede da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), na manhã desta sexta-feira (9).

Na pauta do encontro, está a elaboração do planejamento estratégico integrado do município, com foco nas ações a serem desenvolvidas até 2030. A iniciativa é inédita entre o funcionalismo público municipal.

A reunião contou com palestras que abordaram pontos importantes sobre alinhamento estratégico e identidade organizacional, além de dinâmicas em grupo e reflexões sobre como o trabalho integrado fortalece a gestão municipal.

“Aqui estão reunidos todos os secretários da Prefeitura de Porto Velho, que irão debater e definir as melhores estratégias para o desenvolvimento de suas ações. Essa é uma ferramenta importante para entregar serviços de qualidade à população”, disse Larissa Ananda, secretária executiva de Planejamento.

O prefeito Léo Moraes também parabenizou a dedicação dos servidores municipais e ressaltou a importância da execução dos planos para melhorar o andamento dos serviços públicos.

“Ao final de todo o processo, será apresentado um relatório com todas as ações definidas e seus respectivos prazos. Todas essas informações estarão disponíveis no site da Prefeitura, integrando a população à tomada de decisões no planejamento das ações do Executivo”, afirmou Léo Moraes.

Ao longo do mês de outubro, serão realizados seis encontros entre os secretários, com oficinas, debates e apresentação de propostas para a definição do planejamento estratégico municipal.