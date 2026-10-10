Rafaella Santos quebra silêncio após bronca em Gabigol

Por IG

Publicada em 10/10/2026 às 10h08

A influencer digital Rafaella Santos, de 30 anos, falou na última quinta-feira (8) sobre o vídeo que viralizou nas redes sociais, no qual aparece dando uma “bronca” em Gabigol. A cena inusitada ocorreu na última terça-feira (6), na saída da festa de aniversário de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancard i.

Após a repercussão, a irmã do jogador fez questão de afastar os rumores de um climão e explicou que estava em meio à correria do evento. Rafaella se manifestou em uma publicação na qual um internauta a defendia, afirmando que a cena mostrava uma mulher bem resolvida lidando com o parceiro.

Entre risadas, a influenciadora afirmou que não é brava e explicou o motivo da reação flagrada no vídeo: “Ele estava no modo paz dele, e eu no modo cheio de coisas na mão, criança… Salto enorme. Mulheres, pessoal, mulheres.”

No registro original que viralizou na web, Rafaella aparece organizando diversos objetos e colocando-os no porta-malas do carro, enquanto o jogador do Santos é abordado por fãs. Em uma leitura labial feita pelo influenciador Velloso, ela se vira para o atleta, com expressão de irritação, e diz: “Vai, tu vem sentar ou não vai?”.

Após o recado bem dado da namorada, Gabigol entra rapidamente no carro sem qualquer questionamento. O momento se tornou um dos momentos mais comentados na internet e gerou diversos memes entre internautas.

O relacionamento de Rafaella e Gabigol

Rafaella e Gabigol mantêm um relacionamento marcado por idas e vindas desde 2015. Após algumas separações e reconciliações ao longo dos anos, o casal se reaproximou em 2024.

Eles passaram moram juntos desde 2025, tendo uma relação muito mais próxima. Desde o início, o romance passou a ser um dos mais comentados do mundo do futebol.