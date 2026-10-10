Furacão Isaías perde força, mas mantém risco de enchentes e tornados nos EUA

Por G1

Publicada em 10/10/2026 às 09h22

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) informou, na manhã deste sábado (10), que o furacão Isaías perdeu suas características tropicais e passou a ser classificado como ciclone pós-tropical. O sistema atingiu a região de Destin, na Flórida, na noite de sexta-feira (9), como um furacão de categoria 2. Embora os avisos de furacão tenham sido suspensos, o risco de ventos fortes, inundações e chuvas intensas continua à medida que a tempestade avança pelo sudeste do país.

Segundo o NHC, Isaias chegou à costa com ventos sustentados de 165 km/h. Após avançar sobre o continente, perdeu força e seguiu em direção ao Alabama. É o primeiro furacão a atingir o território continental dos Estados Unidos desde Milton, em 2024.

A imprensa local relatou um ferido: um policial hospitalizado com lesões leves após a queda de uma árvore. Em partes do condado de Okaloosa, na Flórida, as águas das enchentes começaram a recuar. Equipes trabalham para restabelecer a energia elétrica e liberar estradas, mas as autoridades alertam que a recuperação levará tempo.

Mais de 870 mil unidades consumidoras estavam sem energia elétrica no sudeste dos Estados Unidos, segundo o site PowerOutage.com. Desse total, cerca de 429 mil estavam na Flórida, 320 mil no Alabama e 120 mil na Geórgia.

Riscos persistem após a passagem do furacão

Rajadas de vento e inundações repentinas continuam entre as principais preocupações enquanto o ciclone avança pelo interior do sudeste dos Estados Unidos. Há previsão de chuvas intensas e possibilidade de tornados isolados ao longo do fim de semana.

A área de maior preocupação inclui o nordeste da Geórgia, o norte da Carolina do Sul e o oeste da Carolina do Norte. Também há risco de deslizamentos de terra no sul dos Montes Apalaches, à medida que a tempestade avança em direção ao vale do Tennessee.

Qual é a diferença entre furacão, ciclone pós-tropical e tornado?

Um furacão de categoria 2 é um ciclone tropical com ventos sustentados entre 154 km/h e 177 km/h. Segundo a escala Saffir-Simpson, esse nível pode provocar danos consideráveis a telhados, árvores e outras estruturas.