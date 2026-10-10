Ucrânia ataca terminal petrolífero na Rússia após acordo Putin-Trump

Por Assessoria

Publicada em 10/10/2026 às 09h28

A Ucrânia atacou um terminal petrolífero na região de Rostov, no sul da Rússia, após o anúncio de um acordo de fornecimento de diesel firmado pelos presidentes russo e americano, informaram hoje as autoridades russas.

O ataque provocou um incêndio em um terminal responsável pelo armazenamento e bombeamento de combustível da refinaria de Novoshakhtinsk, que já havia sido atingida por drones ucranianos em 9 de julho, informou o canal independente russo Astra.

Durante o ataque noturno, no qual mais de 100 drones foram abatidos, “uma ponte ferroviária também foi danificada”, afirmou o governador local, Yuri Slyusar.

“O tráfego ferroviário foi interrompido nos dois sentidos. As informações sobre possíveis vítimas estão sendo apuradas. As equipes de emergência estão trabalhando no local”, declarou.

Posteriormente, Slyusar informou que seis pessoas ficaram feridas e que vários edifícios e residências particulares sofreram danos.

Rostov foi uma das 16 regiões atingidas pelas forças ucranianas durante a noite, juntamente com a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e os mares Negro e de Azov, segundo o Ministério da Defesa russo.

“Durante a noite passada, (...) os sistemas de defesa antiaérea interceptaram e destruíram 560 drones ucranianos”, informou o comando militar russo, citado pela agência espanhola EFE.

O ataque à instalação petrolífera russa ocorreu poucas horas depois de os líderes russo e americano chegarem a um acordo sobre o fornecimento de derivados de petróleo pela Rússia.

O acordo foi firmado na sexta-feira, durante uma conversa telefônica entre Vladimir Putin e Donald Trump, com o objetivo de reduzir os preços do diesel no mercado internacional.

“A Rússia fornecerá imediatamente mais de 300 mil toneladas de diesel aos mercados americano e mundial”, anunciou Trump em sua própria rede social, após uma “conversa extremamente bem-sucedida” com Putin.

Trump afirmou que a Rússia fornecerá “500 mil toneladas durante o mês de novembro e mais 1 milhão de toneladas logo em seguida”.

“Além disso, dependendo das condições de suas refinarias de diesel, a Rússia entregará posteriormente, em um curto período, mais 3 milhões de toneladas de diesel”, acrescentou, segundo a EFE.

O anúncio de Trump ocorre em um momento de preocupação na Casa Branca e no Partido Republicano em relação às pesquisas eleitorais para as eleições de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro.

Os democratas aparecem com sete pontos de vantagem sobre os republicanos, em grande parte devido à insatisfação popular com os altos preços do diesel e o custo de vida.

A decisão de Putin ocorre após vários meses em que a Rússia enfrentou uma grave escassez de combustível, provocando longas filas nos postos de gasolina devido aos sucessivos ataques ucranianos contra refinarias russas.

Trump tem pressionado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a interromper os ataques contra as refinarias russas, alegando que eles têm impacto direto nos preços do diesel.

Zelensky reagiu imediatamente ao acordo entre Moscou e Washington, classificando-o como injusto e “incompatível com a postura de um aliado”.

Para Zelensky, o acordo dá à Rússia a oportunidade de exportar diesel, em vez de intensificar as sanções relacionadas à guerra contra a Ucrânia, iniciada por Moscou em fevereiro de 2022.