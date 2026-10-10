Força Integrada combate organização criminosa em Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 10/10/2026 às 08h40

Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO), em conjunto com o Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil de Rondônia (DPE/RO) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/RO), deflagrou, nesta sexta-feira (9/10), a Operação Rescaldo, com o objetivo de combater a atuação de grupo criminoso em Porto Velho.

Durante a operação, foram cumpridos nove mandados judiciais, sendo oito de prisão preventiva e um de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho. Parte dos alvos já estava presa por outros processos. As demais diligências tiveram como objetivo localizar os investigados e colher provas, mediante buscas domiciliares e pessoais autorizadas judicialmente. Na ação, duas pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

As investigações indicam que o grupo exercia domínio sobre pontos de venda de drogas em Porto Velho, além de ser responsável pela nomeação de pessoas para cada localidade, pela distribuição de armas entre a organização e pela manutenção de um sistema de arrecadação obrigatória, com cobrança mensal de valores fixos dos responsáveis pelos pontos de venda.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal Estadual, Polícia Militar e Polícia Penal Federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais.