Transporte da Produção aproxima o campo do mercado em Porto Velho

Por Semagric

Publicada em 19/10/2026 às 11h29

O caminho entre a propriedade rural e a cidade é uma das etapas mais importantes e também um dos maiores desafios enfrentados pelos agricultores familiares. Em Porto Velho, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), oferece o Transporte da Produção, serviço que auxilia no escoamento dos alimentos produzidos no campo e destinados ao mercado e a programas de aquisição de alimentos. O apoio é ainda mais importante para produtores que não possuem veículo próprio para transportar suas mercadorias.

Dados do relatório da Semagric mostram quase 200 atendimentos, com o transporte de 1.888.232 quilos de produtos. Na prática, o serviço representa economia direta para quem vive da produção rural. O agricultor familiar José da Cruz Feijó, por exemplo, contou com o transporte para levar sua produção de banana-da-terra e estima ter economizado cerca de R$ 1.200. Já Otávio Medeiros de Souza, do assentamento Joana Darc II, utilizou o serviço para transportar macaxeira da propriedade até a entrega do PAA. “Ajuda muito porque diminui o custo do frete”, destaca.

Na mesma região, José Honório, agricultor familiar da Linha 17 da Agrovila do assentamento Joana Darc, precisou transportar cerca de 400 melancias por aproximadamente 120 quilômetros até a cidade e calculou uma economia de R$ 1.800. O relatório também registra a movimentação de diferentes produtos, entre eles banana, mandioca, café, melancia, milho, mudas e insumos, demonstrando a diversidade das atividades atendidas pelo programa.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o transporte representa uma política pública que aproxima quem produz de quem consome: “É apoio para quem trabalha no campo e alimento chegando à cidade”. O secretário da Semagric, Douglas Bener, reforça que o objetivo é ajudar o produtor a superar uma das principais dificuldades da atividade rural. “Quando reduzimos o custo do transporte, fortalecemos a renda do agricultor e a agricultura familiar”.

A presidente da Cooperativa Caex, Adriana Ramos Ribeiro, também destaca que o apoio logístico influencia diretamente no resultado da venda. “Esse suporte ajuda a produção a sair do campo e chegar à cidade com menor custo”. Para o agricultor familiar Clovis Rodrigues Janones, de Candeias do Jamari, o resultado é motivo de satisfação. “É uma alegria entregar um produto de qualidade para o consumidor da cidade”.

Os agricultores que precisam solicitar o Transporte da Produção devem procurar a Semagric, na Rua Mário Andreazza, nº 8072, bairro JK II, em Porto Velho, ou buscar informações pelo telefone (69) 3901-6405 e pelo e-mail [email protected].