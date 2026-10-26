SINJUR elege Comissão Eleitoral que vai conduzir renovação da diretoria para o triênio 2027/2029

Por SINJUR

Publicada em 26/10/2026 às 14h16

A Assembleia Geral Ordinária realizada nesta sexta-feira (23) elegeu os três membros que vão compor a Comissão Eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR), responsável por conduzir o processo de eleição da nova diretoria para o triênio 2027/2029. Com a apuração encerrada às 16h, o resultado consolidou a escolha dos filiados de todo o estado.

Solange Aparecida Gonçalves Rodrigues foi a mais votada, com 387 votos. Na sequência, Antoninho Santana de Lima obteve 386 votos e Israel Santos Borges recebeu 265 votos. Os três são, portanto, os eleitos para compor a Comissão Eleitoral.

O resultado completo da apuração, pela ordem de votação, foi o seguinte:

1.ª Solange Aparecida Gonçalves Rodrigues — 387 votos

2.º Antoninho Santana de Lima — 386 votos

3.º Israel Santos Borges — 265 votos

4.º Raiclin Lima da Silva — 110 votos

5.º Tiago Goveia Soares — 36 votos

6.º Richardson Vieira Villegas — 28 votos

Houve ainda 8 abstenções, 2 votos em branco e 0 votos nulos.

A votação foi conduzida de forma inteiramente virtual pela plataforma Panagora, com filiados participando de diferentes municípios do estado. A assembleia aconteceu em formato híbrido: presencialmente no Auditório Fábio Alcaraz Delgado, na sede sindical em Porto Velho, e com transmissão ao vivo pelo canal do Sinjur no YouTube (@SinjurRondonia).

Com a Comissão Eleitoral formada, o SINJUR dá início formal ao calendário eleitoral para a renovação de sua diretoria, prevista para ocorrer ao longo do primeiro semestre de 2027.