Sindsef/RO entrega certificados de curso gratuito de qualificação profissional em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 06/10/2026 às 13h40

Na última quarta-feira (30) no auditório do Sindsef/RO em Porto Velho, ocorreu a cerimônia de entrega de certificados do curso de qualificação profissional “Cursos para Emprego”. A solenidade de formatura foi conduzida pelo presidente do sindicato, Almir José, juntamente com o coordenador e ministrador do curso, o professor Wildevan Lima.

O projeto foi disponibilizado de forma inteiramente gratuita, com o objetivo central de capacitar dependentes dos servidores filiados, jovens que buscam a oportunidade do primeiro emprego e a comunidade em geral da capital Porto Velho. Durante a formação, o professor Wildevan Lima (conhecido como professor Wil) ministrou um conteúdo focado nas exigências reais do mercado de trabalho. A grade abrangeu tópicos vitais para o ambiente corporativo e para os eixos de Atendimento ao Público, Práticas e Rotinas Administrativas e Técnicas de Vendas.

Vários temas foram abordados durante o curso como o: Atendimento e Acessibilidade, Qualidade no Atendimento, Princípios de um Bom Atendimento e Atendimento de Pessoas com Deficiência e/ou Necessidades Especiais. Desenvolvimento Pessoal e Liderança: Comunicação Eficaz, Resolução de Conflitos, Liderança e Relações Interpessoais. Postura Profissional e Imagem: Comportamento nas Redes Sociais, Gestos, Atos, Postura e Vestuário adequado. E por último e com grande destaque para a Inserção no Mercado de Trabalho: Preparação técnica para Entrevistas de Emprego e elaboração de Curriculum Vitae.

A entrega dos certificados celebrou o encerramento do ciclo iniciado no período de inscrições, reafirmando o compromisso da entidade com o desenvolvimento social local.

O presidente do Sindsef/RO, Almir José, ressaltou o papel transformador da educação e adiantou que novas oportunidades estão a caminho:

“Oferecer uma capacitação desse nível de forma totalmente gratuita para nossos jovens e para a comunidade de Porto Velho é motivo de muito orgulho para o Sindsef. Entendemos que o acesso ao conhecimento e à qualificação abre portas reais no mercado de trabalho. Por isso, a diretoria já está organizando o planejamento para abrir novas turmas em breve, mantendo nosso compromisso de levar oportunidade e formação profissional, principalmente para a juventude que busca o seu primeiro emprego.”