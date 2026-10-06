SEMTAS e CREAS promovem roda de conversa em alusão ao Setembro Amarelo

Por Assessoria

Publicada em 06/10/2026 às 14h37

A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realizou, na manhã do dia 25 de setembro, um encontro especial em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização e à prevenção do suicídio.

Coordenado por Shirley Dianne Ribeiro de Melo, o encontro reuniu mulheres e famílias acompanhadas pelos serviços socioassistenciais do município em uma roda de conversa voltada ao acolhimento, à escuta e à valorização da vida.

A programação contou com a participação do médico Dr. Charbel William Bouchabki e da psicóloga do CREAS, Janaína Alves Lessa, que conduziram as discussões sobre a importância dos cuidados integrados com a saúde mental e física.

Durante a atividade, foram abordados temas como autocuidado, fortalecimento dos vínculos familiares, busca por apoio e acompanhamento psicológico, destacando a importância de reconhecer as próprias necessidades e contar com uma rede de suporte nos momentos de dificuldade.

Segundo a coordenação do CREAS, iniciativas como essa contribuem para acolher as famílias, promover o diálogo, reduzir tabus relacionados à saúde mental e aproximar a população da rede de proteção e assistência do município.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da SEMTAS e do CREAS, com a promoção do cuidado, da proteção social e da valorização da vida, fortalecendo os serviços de apoio oferecidos às famílias do município.