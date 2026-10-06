Vagas de estágio abertas para estudantes de Direito, Gestão Pública, Administração e áreas similares

Por Assessoria

Publicada em 06/10/2026 às 14h56

A Prefeitura de Ariquemes está com 2 vagas de estágio abertas para estudantes dos cursos de Direito, Gestão Pública, Administração e áreas similares.

Estão abertas vagas de estágio para estudantes dos cursos de Direito, Gestão Pública, Administração e áreas similares. A Prefeitura de Ariquemes está com 2 vagas de estágio abertas para estudantes dos cursos de Direito, Gestão Pública, Administração e áreas similares.

Setor: Superintendência Municipal de Licitações Bolsa-auxílio: R$ 1.621,00 Carga horária: 30 horas semanais Duração: 12 meses Buscamos estudantes com perfil comunicativo, conhecimentos em informática e Microsoft Office, especialmente Word e Excel, além de interesse em processos administrativos, licitações e contratações públicas. Quer fazer parte? Acesse o site da CIDE e confira as informações para inscrição: cideestagio.com.b Prefeitura de Ariquemes — Trabalho que gera resultados.