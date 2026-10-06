Por IG

Publicada em 06/10/2026 às 15h38

A atriz Joana Balaguer, de 42 anos, que alcançou a fama nacional ao interpretar a vilã Jaque na 12ª temporada de "Malhação", em 2005, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (5) ao mostrar seu próprio antes e depois. O comparativo surpreendeu internautas e rendeu comentários bem-humorados.

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Na postagem, Joana fez uma montagem de uma foto atual com uma foto da época das gravações. Na legenda, ela revelou que a publicação foi motivada por uma amiga que, ao tirar a foto, afirmou que ela “estava a cara da Jaque”. “Na hora eu fui buscar uma foto daquela época e fiz essa montagem”, contou.

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“2005. 2026. 21 anos.E foi estranho olhar. Porque, de repente, parece que foi ontem. Eu olho para aquela menina e consigo voltar para aquele momento quase instantaneamente. Para a Malhação, para aquela fase da minha vida, para quem eu era naquele momento”, escreveu.

Joana segue a reflexão e afirma que, no período entre o registro de cada uma das fotos, muitas coisas mudaram.“Dentro dessa Joana de hoje existem 21 anos de histórias que não aparecem numa foto. Tantos lugares, trabalhos, pessoas que chegaram, pessoas que partiram, escolhas, mudanças, recomeços. O amor, o casamento, meus filhos, a minha família. Sonhos que mudaram, outros que nasceram pelo caminho. Alegrias enormes e algumas das dores mais profundas da minha vida”, disse.

Por fim, a atriz confessou que ver as fotos lado a lado mexeu com seu íntimo e a fez enxergar além da passagem do tempo.“Por fora, minha amiga enxergou a Jaque. Eu olhei e enxerguei tudo o que aconteceu até chegar à Joana de hoje. E ainda assim… parece que foi ontem”, concluiu.

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Nos comentários da publicação, internautas elogiaram o visual atual da atriz.“Da malhação para 2026 ela envelheceu 2 horas”, escreveu um. “A mais linda de todas de malhação e hoje está ainda mais”, declarou outra. “A única coisa que mudou foi as lentes no dente, está jovem e linda ainda. Inacreditável”, disse um terceiro. “Igual”, afirmou um quarto seguidor da atriz.

Reprodução/Instagram

Joana Balaguer, a Jaque de "Malhação", posta antes e depois e surpreende: "Envelheceu 2 minutos".



O adeus ao Brasil no auge da carreira

Joana Balaguer, que em 2005 fez sucesso como a vilã Jaqueline Garcia na 12ª temporada de "Malhação", deixou o Brasil no auge da carreira para viver em Portugal ao lado do marido, Paulo Miguel Palha.

Mas a trajetória de Joana fora das terras tupiniquins não se limitou ao país lusitano. Durante os mais de 10 anos que ficou fora do Brasil, a atriz morou na Austrália e em diversos países da África. Nesse período, o casal teve dois filhos: Martim, 11, e Gaia, de 8 anos.

Volta ao Brasil

Em 2025, após 15 anos vivendo no exterior, Joana decidiu retornar a seu país natal. A decisão foi motivada por questões familiares, incluindo o diagnóstico de câncer do pai da atriz.

Vivendo atualmente em São José dos Campos, no interior de São Paulo, Joana tem investido em novos projetos como o podcast "Mais Elas", voltado ao empreendedorismo feminino.