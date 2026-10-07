CPPD/RO convoca professores para complementação de documentação para cumprimento de ação judicial do RSC

Docentes listados devem entrar em contato com a Presidência da Comissão para a entrega dos documentos necessários ao andamento do processo.
A Comissão Permanente de Pessoal Docente em Rondônia (CPPD/RO) emitiu uma convocação urgente aos professores contemplados na ação judicial do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) para realizarem a complementação de sua documentação. O procedimento é essencial para dar continuidade ao cumprimento da referida ação na Justiça.
A convocação é direcionada aos seguintes docentes:
* Francisca Matilde dos Santos
* Lea Maria Chagas da Silva
* Francisca da Costa Ramos
* Francista Elizabeth Roca
* Izalta Miranda Peres da Silva
* Josefa de Araujo Goçalves Aturzenegger
* Glay Estelina de Amorim Tavares
* Ivanete Gertrudes dos Santos
Orientação para contato:
Os professores listados devem entrar em contato com o Presidente da CPPD/RO, Daniel Pereira, por meio do WhatsApp pelo número (69) 98130-5678. Recomendamos aos professores relacionados que façam o contato o mais breve possível para garantir a regularização pendente.
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