CPPD/RO convoca professores para complementação de documentação para cumprimento de ação judicial do RSC

Por Sindsef/RO

Publicada em 07/10/2026 às 09h55

Docentes listados devem entrar em contato com a Presidência da Comissão para a entrega dos documentos necessários ao andamento do processo.

A Comissão Permanente de Pessoal Docente em Rondônia (CPPD/RO) emitiu uma convocação urgente aos professores contemplados na ação judicial do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) para realizarem a complementação de sua documentação. O procedimento é essencial para dar continuidade ao cumprimento da referida ação na Justiça.

A convocação é direcionada aos seguintes docentes:

* Francisca Matilde dos Santos

* Lea Maria Chagas da Silva

* Francisca da Costa Ramos

* Francista Elizabeth Roca

* Izalta Miranda Peres da Silva

* Josefa de Araujo Goçalves Aturzenegger

* Glay Estelina de Amorim Tavares

* Ivanete Gertrudes dos Santos

Orientação para contato:

Os professores listados devem entrar em contato com o Presidente da CPPD/RO, Daniel Pereira, por meio do WhatsApp pelo número (69) 98130-5678. Recomendamos aos professores relacionados que façam o contato o mais breve possível para garantir a regularização pendente.