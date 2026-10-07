Processo seletivo para contratação na UBS Orgulho do Madeira segue aberto até hoje (7)

Por Taiana Mendonça

Publicada em 07/10/2026 às 10h59

Está aberto o processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de saúde, administrativos e de apoio operacional que atuarão na nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Orgulho do Madeira, na zona Leste da capital. A seleção é realizada por meio dos editais nº 001/2026-CLT e nº 001/2026-PJ, publicados pela Organização Social Associação Tristão da Cunha (ATC), que possui contrato de gestão firmado com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

As oportunidades englobam cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, distribuídos em 48 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, com remunerações que variam de R$ 1.680,00 a R$ 19.329,00. Os interessados têm até hoje, 7 de outubro de 2026, às 18h, para efetuar a inscrição.

A iniciativa visa estruturar o atendimento de atenção primária no residencial Orgulho do Madeira e na região do bairro Jardim Santana, garantindo equipes multiprofissionais de Saúde da Família e Saúde Bucal, além de suporte administrativo, farmacêutico, de laboratório e de segurança.

Léo Moraes destacou que a nova UBS atende a uma demanda antiga da comunidade e oferecerá atendimento completo à população

O prefeito Léo Moraes celebrou a conquista da comunidade local e ressaltou a abrangência dos serviços que serão oferecidos no local. “Essa unidade atende a um sonho de mais de uma década das famílias do Orgulho do Madeira, que finalmente terão atendimento médico de qualidade pertinho de casa. A nova UBS vai ofertar assistência completa, como pré-natal, saúde da mulher, da criança e do idoso, serviço de farmácia, além de contar com quatro equipes de Saúde da Família e quatro de Saúde Bucal para atender quem mais precisa”.

A secretária-adjunta de Saúde do município, Mariana Prado, destacou o impacto positivo da nova unidade para a rede municipal de saúde e o alívio no atendimento de outras regiões. “Atualmente, esses pacientes precisam ser acolhidos pela Unidade de Saúde do Socialista. Com o funcionamento pleno e a estruturação das equipes na UBS Orgulho do Madeira, a população local passa a ter uma cobertura real no próprio território, sendo muito melhor assistida e, ao mesmo tempo, desafogando a demanda da unidade vizinha”.

Como se inscrever

A seleção é dividida em dois editais distintos: o Edital nº 001/2026-CLT, voltado aos profissionais multiprofissionais e de apoio operacional pelo regime celetista, e o Edital nº 001/2026-PJ, destinado à contratação de prestadores de serviços médicos na modalidade de Pessoa Jurídica.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até as 18h do dia 7 de outubro de 2026, no endereço eletrônico oficial:

https://institutotristaodacunha.org.br/trabalhe-conosco

Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o

Texto: Taiana MendonçaOPORTUNIDADE

07 de outubro de 202609:13

Processo seletivo para contratação na UBS Orgulho do Madeira segue aberto até hoje (7)

Agência de Notícias

Agência de Notícias

Oportunidades contemplam vagas imediatas e cadastro reserva para níveis fundamental, médio, técnico e superior em Porto Velho.

Iniciativa amplia a atenção primária no Orgulho do Madeira e Jardim Santana, com equipes de Saúde da Família e Bucal e serviços de apoio

Está aberto o processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de saúde, administrativos e de apoio operacional que atuarão na nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Orgulho do Madeira, na zona Leste da capital. A seleção é realizada por meio dos editais nº 001/2026-CLT e nº 001/2026-PJ, publicados pela Organização Social Associação Tristão da Cunha (ATC), que possui contrato de gestão firmado com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

As oportunidades englobam cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, distribuídos em 48 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, com remunerações que variam de R$ 1.680,00 a R$ 19.329,00. Os interessados têm até hoje, 7 de outubro de 2026, às 18h, para efetuar a inscrição.

A iniciativa visa estruturar o atendimento de atenção primária no residencial Orgulho do Madeira e na região do bairro Jardim Santana, garantindo equipes multiprofissionais de Saúde da Família e Saúde Bucal, além de suporte administrativo, farmacêutico, de laboratório e de segurança.

Léo Moraes destacou que a nova UBS atende a uma demanda antiga da comunidade e oferecerá atendimento completo à população

O prefeito Léo Moraes celebrou a conquista da comunidade local e ressaltou a abrangência dos serviços que serão oferecidos no local. “Essa unidade atende a um sonho de mais de uma década das famílias do Orgulho do Madeira, que finalmente terão atendimento médico de qualidade pertinho de casa. A nova UBS vai ofertar assistência completa, como pré-natal, saúde da mulher, da criança e do idoso, serviço de farmácia, além de contar com quatro equipes de Saúde da Família e quatro de Saúde Bucal para atender quem mais precisa”.

A secretária-adjunta de Saúde do município, Mariana Prado, destacou o impacto positivo da nova unidade para a rede municipal de saúde e o alívio no atendimento de outras regiões. “Atualmente, esses pacientes precisam ser acolhidos pela Unidade de Saúde do Socialista. Com o funcionamento pleno e a estruturação das equipes na UBS Orgulho do Madeira, a população local passa a ter uma cobertura real no próprio território, sendo muito melhor assistida e, ao mesmo tempo, desafogando a demanda da unidade vizinha”.

Como se inscrever

A seleção é dividida em dois editais distintos: o Edital nº 001/2026-CLT, voltado aos profissionais multiprofissionais e de apoio operacional pelo regime celetista, e o Edital nº 001/2026-PJ, destinado à contratação de prestadores de serviços médicos na modalidade de Pessoa Jurídica.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até as 18h do dia 7 de outubro de 2026, no endereço eletrônico oficial:

https://institutotristaodacunha.org.br/trabalhe-conosco