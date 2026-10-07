Homem encontra ossada humana escondida em área de mata

Por noticiasurgentes.com

Publicada em 07/10/2026 às 11h49

Uma ossada humana foi localizada na manhã desta terça-feira (6) em uma área de mata no quilômetro 10, próximo à ponte sobre o Rio São Domingos, na zona rural de Costa Marques (RO).

De acordo com as informações registradas pelas autoridades, um homem estava na região para retirar cascas de árvores que seriam utilizadas na preparação de um medicamento quando encontrou diversos ossos espalhados pelo terreno.

Ao suspeitar que os restos pudessem ser humanos, ele comunicou o caso às autoridades. Uma equipe policial foi até o local e confirmou a presença da ossada.

Peritos também foram acionados e realizaram os procedimentos necessários na área, incluindo o levantamento do local, o registro das evidências e a coleta de materiais que possam auxiliar na identificação dos restos mortais.

Após os trabalhos periciais, a ossada foi recolhida e encaminhada para exames. Até o momento, não foi possível identificar a pessoa nem esclarecer as circunstâncias da morte.

As investigações devem continuar com o objetivo de identificar os restos mortais e descobrir há quanto tempo a ossada estava na região.