Porteira Adentro leva máquinas e serviços a produtores rurais de Porto Velho

Por Jean Carla Costa

Publicada em 07/10/2026 às 12h02

“Esse trabalho facilita muito para a gente”, destaca o agricultor Jânio Sousa da Rocha ao falar sobre os serviços realizados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric). Segundo ele, o custo do maquinário é alto e muitos agricultores não têm poder aquisitivo para pagar pelo serviço de hora-máquina. No local que está recebendo a limpeza, Jânio pretende plantar mandioca e macaxeira.

Por meio do Programa Porteira Adentro, a Prefeitura de Porto Velho leva serviços diretamente às propriedades rurais, contribuindo para reduzir custos e facilitar o trabalho de quem vive da agricultura. “O programa representa uma ação direta de apoio ao produtor, garantindo melhores condições para que ele possa preparar sua propriedade e produzir”, afirma o secretário da Semagric, Douglas Bener.

Os trabalhos estão sendo realizados em diferentes regiões da zona rural de Porto Velho. A exemplo do Ramal 4 Olhos, na BR-319, as equipes executam serviços de limpeza e gradagem. Na Linha Transpurus, são realizadas ações de limpeza, gradagem e construção de bebedouros. Já na Gleba Garça, os produtores também recebem serviços de limpeza, gradagem e construção de bebedouros.

Para o agricultor familiar Raimundo Pereira de Sousa, o uso das máquinas representa economia de tempo e mais agilidade na preparação da área. “Antigamente gastava muito tempo para fazer dois ou três canteiros. Hoje, com a tecnologia, o tempo é otimizado com os profissionais que ajudam”.

A agricultora familiar Maria Zuleide também destaca a importância da iniciativa. “Essa grande ajuda de gradagem que está sendo dada pela Semagric está beneficiando muitos agricultores”.

Para o prefeito Léo Moraes, o apoio à produção rural faz parte de uma atuação que busca aproximar os serviços públicos das comunidades e fortalecer quem trabalha no campo. “Nosso compromisso é garantir que o produtor rural tenha o apoio necessário para desenvolver sua atividade e gerar renda para sua família. O Porteira Adentro é uma ação que demonstra a presença do poder público na zona rural e contribui para fortalecer a agricultura e o desenvolvimento de Porto Velho”.

Com as ações de mecanização, limpeza e melhoria da estrutura das propriedades, o programa busca facilitar a rotina dos agricultores e criar melhores condições para o desenvolvimento da produção rural no município.