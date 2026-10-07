Gerentes de UBS são capacitados para aprimorar gestão e atendimento à população

Por Jhon Silva

Publicada em 07/10/2026 às 11h34

Gerenciar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) significa lidar diariamente com equipes, organização dos serviços e, principalmente, com as necessidades da população atendida em cada território. Para fortalecer esse trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou a certificação da primeira turma da Formação para Gerentes em Atenção Primária à Saúde – “Guia para a Prática”.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir), por meio da Faculdade de Ciências da Saúde (Facisa), e busca preparar os profissionais para os desafios da gestão das unidades, aprimorando processos de trabalho e a organização dos serviços oferecidos à população.

A primeira turma iniciou a formação em 2025, com carga horária de 60 horas e atividades presenciais e remotas. Oito gerentes que participaram dessa etapa receberam os certificados durante a cerimônia.

Para a vice-diretora da Facisa, Rosa Maria Ferreira de Almeida, a parceria permite levar a formação até os profissionais que estão diretamente na gestão da Atenção Primária.

“Finalizamos uma etapa com a certificação dos gerentes que concluíram a primeira formação e, ao mesmo tempo, iniciamos uma nova turma. A proposta é dar continuidade até conseguirmos alcançar os gerentes das unidades do município com treinamento e formação em Atenção Primária à Saúde”.

FORMAÇÃO CONTÍNUA

A cerimônia também marcou o início da segunda turma, formada por mais 12 gerentes de unidades de saúde. A estratégia amplia gradativamente o número de profissionais capacitados para atuar na gestão da rede municipal.

Segundo a secretária adjunta municipal de Saúde, Mariana Prado, fortalecer quem administra as unidades também contribui para melhorar o cuidado oferecido nos bairros.

Mariana Prado enfatizou que a qualificação dos gerentes fortalece a Atenção Primária e melhora o atendimento à população

“A Atenção Primária é uma das principais estratégias da saúde pública porque considera o território, o vínculo e as necessidades de cada população. Certificamos os profissionais que concluíram essa primeira etapa e agora começamos uma nova turma com mais 12 gerentes, dando continuidade a esse processo de qualificação”.

A formação permanente busca fazer com que os conhecimentos adquiridos durante o curso sejam aplicados no cotidiano das UBS, desde a organização das equipes e dos processos internos até a oferta dos serviços aos usuários.

Para o prefeito Léo Moraes, investir na preparação dos profissionais também significa melhorar a assistência na ponta. “Quem procura uma unidade de saúde precisa encontrar um serviço organizado e preparado para atender. Qualificar nossos gerentes é fortalecer as equipes e melhorar, na prática, o cuidado que chega à população de Porto Velho”.