Café com Elas promove roda de conversa sobre prevenção ao câncer de mama

Por Jhon Silva

Publicada em 07/10/2026 às 11h38

Informação, diálogo e cuidado vão fazer parte de uma manhã dedicada à saúde da mulher em Porto Velho. Nesta sexta-feira (9), a Prefeitura realiza o “Café com Elas”, mais uma atividade da programação alusiva ao Outubro Rosa.

O encontro acontece das 9h às 11h, no auditório do Prédio do Relógio, e reunirá servidoras da Prefeitura de Porto Velho e mulheres empreendedoras que integram a Feira Mulher do Norte.

A programação terá uma roda de conversa com profissionais da área da saúde sobre o câncer de mama, proporcionando um espaço para orientação, troca de experiências e esclarecimento de dúvidas.

A iniciativa é realizada pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), vinculada à Secretaria-Geral de Governo (SGOV), e integra as ações desenvolvidas durante o mês de outubro para ampliar a conscientização sobre a saúde da mulher.

Para a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Lena Assis, criar espaços de diálogo também é uma forma de incentivar o autocuidado. “O Café com Elas será um momento de conversa e acolhimento, onde as mulheres poderão receber informações e esclarecer dúvidas sobre o câncer de mama. Queremos mostrar que cuidar da saúde também começa pela informação e que reservar um tempo para olhar para si mesma é fundamental”.

Além de chamar atenção para a prevenção, o encontro busca incentivar o acompanhamento da saúde e a realização dos exames indicados pelos profissionais, lembrando que os cuidados não devem ficar restritos ao mês de outubro.

Para o prefeito Léo Moraes, a programação permite que a mensagem do Outubro Rosa chegue às mulheres por diferentes caminhos. “Informação também é cuidado. Quando proporcionamos um espaço onde as mulheres podem conversar, tirar dúvidas e compreender melhor a importância da prevenção, estamos aproximando as políticas públicas de quem precisa delas. O Outubro Rosa é um chamado para o cuidado, mas essa atenção à saúde deve continuar durante todo o ano”.

SERVIÇO

Evento: Café com Elas – Palestra Outubro Rosa

Data: sexta-feira, 9 de outubro de 2026

Horário: das 9h às 11h

Local: auditório do Prédio do Relógio