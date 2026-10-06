Votos no exterior: Lula teve 100% dos eleitores em 2 países; veja quais

Por G1

Publicada em 06/10/2026 às 15h24

No último domingo (4), brasileiros ao redor do mundo foram às urnas para decidir quem será o presidente da República pelos próximos quatro anos. A disputa foi acirrada e será levada para o segundo turno, já que Flávio Bolsonaro (PL) terminou com 47,03% e Lula (PT), com 45,16%. No entanto, apesar da proximidade dos números em território nacional, em dois países o petista ficou com 100% dos votos.

Na Líbia, país localizado no norte da África, Lula teve 100% dos votos válidos. Dos 30 brasileiros aptos a votar na embaixada brasileira em Trípoli, capital do país, apenas dois foram às urnas — e ambos escolheram o petista.

Outro país em que Lula teve domínio absoluto foi o Haiti, no Caribe. Por lá, 33 eleitores estavam aptos a votar nas eleições de 2026, mas apenas cinco compareceram à embaixada brasileira em Porto Príncipe, capital do país. Todos votaram em Lula.

Outro país onde o petista venceu com folga foi Cuba, onde recebeu 36 votos, o equivalente a 94,74% dos votos válidos no país da América Central.

Ao todo, para além do Brasil, os eleitores votaram em 101 países ao redor do globo.

Comparação entre 2022 e 2026

Os votos deste primeiro turno mostram um resultado difrente em alguns países quando comparado às eleições de 2022, quando Lula enfrentou o pai de Flávio, Jair Bolsonaro.

No Kuwait, por exemplo, onde Bolsonaro foi o mais votado há quatro anos, o petista venceu desta vez. Na Tailândia, o movimento foi inverso: o país que deu a maior votação ao atual presidente em 2022 teve Flávio como o mais votado em 2026.

Lula também voltou a vencer em países como Portugal, França, Alemanha e Reino Unido. Flávio, por sua vez, foi o mais votado no Japão e em Israel, onde seu pai havia vencido na eleição anterior.

Abaixo, confira alguns destaques:

Portugal: Lula voltou a vencer, com 52,45%. No primeiro turno de 2022, o petista recebeu 60,4%.

Israel: Flávio foi o mais votado, com 74,40%. Jair Bolsonaro venceu no país em 2022, com 46%.

Estados Unidos: Flávio foi o mais votado com 61,1% dos votos. Em 2022, Jair Bolsonaro venceu por 57,9%.

Alemanha: Lula venceu com 74,58%. Em 2022 o petista também saiu vitorioso, com 69,4%.

França: Lula venceu por 78,39%. Em 2022, o atual preseidente também venceu por 77,6%.