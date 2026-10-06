Projeto PCD+ Mães Atípicas do IFRO seleciona alunas para cursos de curta duração

Por IFRO

Publicada em 06/10/2026 às 16h11

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), por meio do Campus Porto Velho Zona Norte, abriu processo seletivo para mulheres interessadas nos cursos de curta duração do Projeto PCD+ Mães Atípicas – 2ª Edição. As formações serão realizadas presencialmente nos municípios de Alto Paraíso, Alvorada do Oeste, Candeias do Jamari, Colorado do Oeste, Itapuã do Oeste, Rio Crespo, Costa Marques, Urupá e Vale do Anari. As aulas estão previstas para novembro e dezembro de 2026.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet, de 2 a 12 de outubro, por meio de formulário eletrônico. Também será possível realizar a inscrição presencialmente nos locais de oferta dos cursos em cada município, nos dias 13 e 14 de outubro. Inscreva-se no link: https://forms.gle/29RsYt9Z6T8yW4eb7

O projeto tem como público prioritário mães atípicas, mulheres responsáveis pelo cuidado integral de filhos com deficiência e cuidadoras ou cuidadores de pessoas com deficiência, além de mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O edital também prevê atendimento complementar a pessoas em situação de vulnerabilidade que não estejam vinculadas às entidades parceiras, desde que haja vagas e recursos disponíveis.

As formações ofertadas pelo projeto abrangem os cursos de Manicure e Pedicure, Designer de Sobrancelhas, Limpeza Facial e Maquiagem, Atendimento ao Público, Educação Financeira, Informática, Empreendedorismo e Análise do Comportamento Aplicada (ABA). As capacitações são presenciais e totalizam 80 horas de formação, com cursos de 20 ou 40 horas.

Seleção

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, possuir Ensino Fundamental II completo e ter disponibilidade para frequentar as aulas presenciais. Para as vagas destinadas a mães atípicas ou cuidadoras de pessoas com deficiência, é necessário apresentar documentação comprobatória, como laudo ou autodeclaração de maternidade atípica. Para as mulheres em situação de vulnerabilidade social, o edital prevê a comprovação por meio do Cadastro Único.

O resultado preliminar com a lista de inscritas será divulgado em 16 de outubro. Os recursos poderão ser apresentados no dia 19 de outubro, e o resultado dos recursos está previsto para 20 de outubro.

A seleção será realizada por sorteio no dia 21 de outubro, com formação de cadastro reserva correspondente a 50% do total de vagas ofertadas. A lista com as alunas selecionadas será publicada no dia 22 de outubro.

O edital com todas as informações da seleção está disponível no link:

https://portal.ifro.edu.br/ pcd-maes-atipicas/editais/ 18251-edital-n-56-2026- selecao-de-alunas-cursos-de- formacao-continuada-projeto- pcd-maes-atipicas