Outubro Rosa amplia conscientização sobre prevenção e cuidado com a saúde da mulher

Por Jhon Silva

Publicada em 07/10/2026 às 16h23

A rotina costuma ser preenchida por trabalho, família, casa e diferentes responsabilidades. Em meio a tantos compromissos, o cuidado com a própria saúde pode acabar sendo adiado. Durante o mês de outubro, essa realidade ganha atenção especial com o Outubro Rosa, campanha que reforça a conscientização sobre o câncer de mama e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Em Porto Velho, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), aproveita o período para chamar a atenção das mulheres para um cuidado que não deve ficar restrito ao mês de outubro. Manter o acompanhamento regular, observar possíveis alterações no corpo e procurar os serviços de saúde quando necessário são atitudes importantes.

O câncer de mama pode apresentar diferentes sinais e alterações. Entre eles estão o aparecimento de nódulo na mama ou axila, mudanças no formato ou tamanho das mamas, alterações na pele, retração do mamilo e saída espontânea de líquido. A presença de uma alteração não significa necessariamente câncer, mas precisa ser avaliada por um profissional de saúde.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, explica que a informação também ajuda a aproximar as mulheres do cuidado. “O Outubro Rosa nos ajuda a lembrar as mulheres da importância de olhar para a própria saúde. Percebeu alguma alteração ou está com dúvida, procure uma unidade de saúde. Queremos que esse cuidado aconteça no tempo certo e faça parte da rotina durante todo o ano”.

CUIDADO COMEÇA NA ATENÇÃO BÁSICA

As unidades de saúde são uma das portas de entrada para a mulher que precisa de orientação e avaliação. A partir do atendimento profissional, cada caso pode ser acompanhado e, quando houver indicação, encaminhado para exames ou outros serviços da rede.

A campanha também contribui para combater o medo e a desinformação. Conversar sobre o câncer de mama, conhecer os sinais de atenção e saber onde buscar ajuda são passos que podem fazer diferença na procura pelo atendimento.

Para o prefeito Léo Moraes, ampliar o acesso à informação é fundamental para que mais mulheres sejam incentivadas a cuidar da saúde. “Queremos que cada mulher de Porto Velho saiba que não precisa esperar o problema aparecer para cuidar de si. O Outubro Rosa fortalece essa conscientização, mas a nossa mensagem é para o ano inteiro: informação, acompanhamento e acesso aos serviços de saúde precisam caminhar juntos”.