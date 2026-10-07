Lúcio Mosquini puxa carreata de Flávio Bolsonaro neste sábado em Jaru

Por Assessoria

Publicada em 07/10/2026 às 16h23

Jaru será palco, neste sábado, 10 de outubro, de uma carreata em apoio a Flávio Bolsonaro (PL), reunindo apoiadores e lideranças políticas da região. À frente da organização está o deputado federal Lúcio Mosquini, que coordena a mobilização na região central de Rondônia.

A concentração está marcada para 8h, no Bosque Beira Rio, em Jaru. O ato deve reunir apoiadores, lideranças políticas e veículos em uma manifestação pública de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro no segundo turno.

A mobilização ganhou força após Flávio Bolsonaro receber Mosquini em Brasília nesta terça-feira. O encontro tratou diretamente da organização das ações em apoio à candidatura na região central de Rondônia, tendo Jaru como uma das principais bases dessa articulação.

O convite feito a Mosquini ocorre após uma eleição em que o deputado alcançou uma votação de destaque nacional. Lúcio Mosquini foi reeleito deputado federal por Rondônia com 158.421 votos, correspondentes a 16,93% dos votos válidos, e alcançou a terceira maior votação proporcional do Brasil para deputado federal, ficando atrás apenas de Nikolas Ferreira (MG) e Lucas Polese (ES). (Rondônia Dinâmica⁠)

Em Rondônia, Mosquini foi o deputado federal mais votado nas eleições de 2026. Em Jaru, sua principal base política, também liderou a votação para deputado federal, com 18.184 votos, cerca de 60% dos votos válidos do município. (Rondoniagora)

No município, Flávio Bolsonaro também foi o candidato mais votado para presidente no primeiro turno, com 22.967 votos, ou 74,17% dos votos válidos.

É nesse cenário que Mosquini assume a coordenação das ações de Flávio Bolsonaro na região central de Rondônia, levando para o segundo turno a articulação política construída ao longo dos últimos anos e o resultado expressivo obtido nas urnas.

Carreata acontece neste sábado

A primeira grande ação será realizada neste sábado, 10 de outubro, em Jaru, com uma carreata em apoio a Flávio Bolsonaro, número 22.

A concentração será às 8h, no Bosque Beira Rio. A organização convida apoiadores de Jaru e dos municípios da região para participar da carreata.