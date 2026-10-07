Sebrae e Projeto Rural Sustentável Amazônia promovem primeiro EMPRETEC Rural para Povos Originários em Rondônia

Por sebrae-ro

Publicada em 07/10/2026 às 16h26

O Sebrae em Rondônia, em parceria com o Projeto Rural Sustentável Amazônia (PRS-Amazônia), realizará, na primeira quinzena de outubro, a primeira edição do EMPRETEC Rural voltada aos Povos Originários no estado. A iniciativa atenderá famílias indígenas acompanhadas pelo projeto, com foco nos cooperados vinculados à Cooperativa Agropecuária Indígena de Rondônia (COOPAITER).

A ação integra estratégias voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo rural e da inclusão produtiva em territórios amazônicos, promovendo o desenvolvimento de competências empreendedoras alinhadas às realidades socioculturais das comunidades indígenas. A formação abordará temas relacionados à gestão, planejamento, identificação de oportunidades, organização da produção, agregação de valor e acesso a mercados, considerando as especificidades culturais, sociais e econômicas dos participantes.

Reconhecido internacionalmente, o EMPRETEC Rural adota uma metodologia vivencial voltada ao desenvolvimento de comportamentos empreendedores. O programa trabalha aspectos como iniciativa, persistência, liderança, planejamento, negociação, organização produtiva e gestão de empreendimentos rurais, com conteúdos adaptados às características e potencialidades do contexto local.

A parceria entre o Sebrae e o PRS-Amazônia reforça a atuação conjunta das instituições em prol da promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Enquanto o Sebrae contribui com sua expertise em empreendedorismo e gestão de negócios, o projeto apoia a mobilização e o acompanhamento das famílias e organizações socioprodutivas participantes.

Para o analista técnico do Sebrae, Valdinei Wilson Costa de Oliveira, a iniciativa contribui para ampliar oportunidades de desenvolvimento econômico e fortalecer o protagonismo das comunidades indígenas.

“O EMPRETEC Rural para os povos originários representa muito mais do que uma capacitação em gestão ou empreendedorismo. Trata-se de uma oportunidade de fortalecer competências comportamentais que já fazem parte da essência dessas comunidades, como a cooperação, a liderança, a persistência e a visão de futuro, potencializando essas características para a geração de oportunidades e desenvolvimento sustentável”.

Segundo o analista, o fortalecimento dos comportamentos empreendedores contribui para ampliar a capacidade das lideranças, jovens, mulheres e artesãos de identificar oportunidades, planejar ações, agregar valor à produção e acessar novos mercados, sempre respeitando os saberes tradicionais e a relação das comunidades com seus territórios.

“Ao investir no fortalecimento do comportamento empreendedor, contribuímos para que lideranças, jovens, mulheres e artesãos dos povos originários ampliem sua capacidade de identificar oportunidades, planejar ações, agregar valor à sua produção e acessar novos mercados, sempre respeitando sua cultura, seus saberes ancestrais e sua relação com o território”.

Valdinei destaca ainda que a proposta busca conciliar valorização cultural e desenvolvimento econômico sustentável.

“O grande diferencial desta iniciativa é justamente conectar tradição e inovação. O EMPRETEC Rural não busca transformar a identidade dos povos originários, mas fortalecer sua autonomia econômica e seu protagonismo, para que possam empreender de forma sustentável, valorizando seus conhecimentos tradicionais e promovendo desenvolvimento para as atuais e futuras gerações”.

Para Jenner Menezes, coordenador estadual de campo do PRS-Amazônia em Rondônia, a iniciativa representa um marco para o fortalecimento da participação dos povos originários em processos de empreendedorismo, inovação e desenvolvimento sustentável no estado.

A expectativa é que a iniciativa contribua para o fortalecimento da autonomia econômica das famílias indígenas e da COOPAITER, ampliando oportunidades de comercialização e valorizando a produção indígena, a sociobiodiversidade amazônica e a identidade cultural das comunidades.

Com potencial de replicação em outros territórios amazônicos, o EMPRETEC Rural para Povos Originários amplia as ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo indígena, promovendo geração de renda, sustentabilidade e valorização dos conhecimentos tradicionais.

Sobre o PRS-Amazônia

O Projeto Rural Sustentável Amazônia é financiado por meio de cooperação técnica aprovada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com recursos do Financiamento Internacional para o Clima do Governo do Reino Unido. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atua como beneficiário institucional da iniciativa. A execução e administração do projeto são de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS).