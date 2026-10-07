Dia do Compositor Brasileiro celebra quem transforma histórias, vivências e identidade em música

Por Simone Rios

Publicada em 07/10/2026 às 16h29

Antes de uma música chegar aos palcos, às rádios ou às plataformas digitais, existe o trabalho de quem transforma sentimentos, histórias e vivências em letra e melodia. Nesta quarta-feira, 7 de outubro, o Dia do Compositor Brasileiro celebra esses artistas e reconhece sua contribuição para a construção da cultura e da identidade musical do país.

A homenagem surgiu em 1948, por iniciativa do cantor e compositor Herivelto Martins, em um período marcado pela luta pela valorização e pelo reconhecimento dos autores de músicas brasileiras. Desde então, a data tornou-se uma oportunidade de destacar quem está por trás das canções que atravessam gerações e ajudam a contar a história de diferentes regiões do Brasil.

Em Rondônia, a composição também carrega sotaques, paisagens e experiências próprias de quem vive na Amazônia. São artistas que transformam o cotidiano, o Rio Madeira, a vida urbana, as relações, as questões sociais e o sentimento de pertencimento ao Norte em música.

Para o prefeito Léo Moraes, valorizar essa produção também significa fortalecer a identidade de Porto Velho.

“A música tem a capacidade de guardar a memória de uma cidade e de contar quem somos. Quando um compositor de Porto Velho transforma nossas histórias, nossas paisagens e o nosso jeito de viver em música, ele ajuda a construir e preservar a identidade da nossa gente. Valorizar esses artistas é reconhecer a riqueza cultural que nasce aqui e que precisa ser conhecida pelas próximas gerações.”

Entre os nomes da nova geração está Gabriê, cantora e compositora nascida em Porto Velho. Em seus trabalhos autorais, a artista tem levado elementos da identidade amazônica para diferentes públicos. Canções como “Da Beira” e “Astro Rei” dialogam diretamente com o território, abordando desde a relação com o Rio Madeira e a realidade nortista até o calor e o cotidiano de Porto Velho.

Outro representante da música porto-velhense é SóCIRO, cantor e compositor que iniciou ainda jovem sua relação com a composição e construiu uma trajetória marcada pela mistura de diferentes sonoridades. Rap, rock, brega, MPB e referências da música regional aparecem em uma produção autoral que mantém a ligação do artista com suas origens rondonienses.

A produção musical regional também passa pela trajetória de Sandro Bacelar, artista rondoniense que reúne em seu repertório trabalhos autorais e referências da música amazônica. Ao longo da carreira, o cantor tem apresentado composições próprias e participado de projetos voltados à valorização da produção musical de Rondônia.

Esses nomes fazem parte de uma produção muito maior. Porto Velho e Rondônia reúnem diferentes gerações de compositores que ajudam a construir uma música com características próprias. Da música popular às novas sonoridades que surgem na cidade, a composição ocupa um espaço importante na cena artística local.

Segundo a presidente da Fundação Cultural do Município de Porto Velho, Débora Figueredo, incentivar essa produção é também criar oportunidades para que novos artistas possam desenvolver e apresentar seus trabalhos.

“A Funcultural busca fortalecer os nossos artistas e criar espaços para que a produção autoral de Porto Velho seja cada vez mais valorizada. Quando oferecemos oportunidades de circulação, apresentações e participação dos artistas nas ações culturais do município, também estamos incentivando a criação. Queremos que nossos compositores tenham espaço para produzir, mostrar seu trabalho e fazer com que a música feita em Porto Velho chegue a cada vez mais pessoas.”

Celebrar o compositor brasileiro é reconhecer quem transforma o lugar onde vive em canção. É por meio desses artistas que histórias individuais se tornam coletivas, paisagens ganham som e a identidade de uma região pode ultrapassar fronteiras.

Neste 7 de outubro, a Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural) homenageia os compositores da capital e de Rondônia e reconhece a importância de quem continua escrevendo, criando e dando novos sons à cultura amazônica.