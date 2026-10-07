Marketing Fora da Caixa: IA na Prática debate aplicações da inteligência artificial nos negócios

Por Sebrae-RO

Publicada em 07/10/2026 às 16h42

Empreendedores, profissionais da comunicação, estudantes e interessados em inovação terão a oportunidade de conhecer aplicações práticas da inteligência artificial voltadas aos negócios durante a palestra Marketing Fora da Caixa: IA na Prática, que será realizada no dia 22 de outubro, às 19h, no Auditório da Faculdade Católica de Rondônia, localizado na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 4.100, bairro Costa e Silva, em Porto Velho.

O evento será conduzido pelo consultor e influenciador Rapha Falcão (@raphafalcao), que apresentará ferramentas, tendências e estratégias para o uso da inteligência artificial em ações de marketing, comunicação e gestão empresarial.

A programação abordará o funcionamento e as possibilidades de aplicação de plataformas como ChatGPT, Microsoft Copilot e Gemini, destacando seu uso na criação de conteúdo para redes sociais, elaboração de campanhas de marketing, atendimento ao cliente, geração de ideias para negócios e aumento da produtividade.

Os participantes também conhecerão recursos de inteligência artificial integrados ao Canva, voltados à produção de peças gráficas, apresentações, anúncios e materiais promocionais. Além disso, serão demonstradas ferramentas de geração de imagens por IA para campanhas publicitárias e conteúdos digitais.

Outro tema em destaque será o uso de soluções de automação de marketing e atendimento, incluindo chatbots e assistentes virtuais, capazes de otimizar processos e contribuir para a melhoria da experiência do cliente.

Promovida pelo Sebrae em Rondônia, em parceria com o Programa Plural e a Faculdade Católica de Rondônia, a palestra busca ampliar o acesso ao conhecimento sobre inteligência artificial e suas aplicações práticas no ambiente de negócios.

A ação integra uma parceria estratégica entre Rapha Falcão e o Sebrae Rondônia para disseminação de conteúdo voltado à inovação e ao empreendedorismo, promovendo conexões e oportunidades de aprendizado para o público local.