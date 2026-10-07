Prefeitura de Porto Velho apresenta oficina itinerante para manutenção de cadeiras de rodas

Por Jhon Silva

Publicada em 07/10/2026 às 16h12

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou na terça-feira (6) mais um encontro com pessoas com deficiência para apresentar a proposta da oficina itinerante de manutenção de cadeiras de rodas e ouvir demandas relacionadas à acessibilidade, saúde e mobilidade.

A previsão é que, em cerca de 30 dias, o serviço esteja disponível para solicitação pelo PVH Mais. A iniciativa oferecerá gratuitamente manutenção preventiva e corretiva, com atendimento na própria residência do usuário.

A proposta busca facilitar o acesso ao serviço, principalmente para pessoas que encontram dificuldades de deslocamento ou de transporte da cadeira até uma oficina. Durante a visita, a equipe poderá avaliar as condições do equipamento, realizar os procedimentos necessários e orientar sobre conservação e uso seguro.

A Secretária Municipal Adjunta de Inclusão e Assistência Social, Tércia Marília, afirmou: “Criamos esse programa com muito cuidado, pensando em cada detalhe e no que a cadeira de rodas representa na vida de quem a utiliza. Uma cadeira de rodas danificada pode impedir que a pessoa vá ao trabalho, à escola, a uma consulta ou a um encontro com a família. Por isso, planejamos levar a manutenção até sua casa, respeitando suas necessidades e evitando mais uma dificuldade de deslocamento. Foi fundamental ouvir quem vive a deficiência no dia a dia e enfrenta essas barreiras, assim como as mães que ajudam a comunicar as necessidades e a defender os direitos de seus filhos. São pessoas cujas demandas foram negligenciadas por anos e que precisam ser ouvidas e atendidas com respeito. Cada projeto que construímos carrega essa responsabilidade: cuidar de cada pessoa com a atenção que merece e transformar esse compromisso em mudanças concretas para a inclusão em Porto Velho.”

DIÁLOGO COM A POPULAÇÃO

Além da apresentação da oficina, o encontro permitiu que os participantes apresentassem demandas sobre acesso aos serviços de saúde, concessão de benefícios, disponibilização de insumos e diferentes situações relacionadas à acessibilidade.

Também foram discutidas as barreiras enfrentadas nos deslocamentos pela cidade e a importância do respeito às vagas reservadas às pessoas com deficiência. A utilização indevida desses espaços pode dificultar ou até impedir o embarque e desembarque com segurança.

Para o secretário, Paulo Afonso, a iniciativa representa mais proximidade e autonomia para as pessoas com deficiência. “A oficina itinerante aproxima o serviço de quem precisa, levando manutenção e orientação até a residência do usuário, com mais praticidade, segurança e dignidade.”

Para o prefeito Léo Moraes, ouvir quem vivencia diariamente essas dificuldades contribui para a construção de serviços públicos mais adequados. “Estamos ouvindo as pessoas para compreender as necessidades e transformar essas demandas em ações. A oficina itinerante é uma forma de aproximar o serviço público de quem precisa, facilitando o acesso e contribuindo para mais autonomia e qualidade de vida”.

As contribuições apresentadas durante o encontro serão utilizadas na organização da oficina itinerante e encaminhadas aos setores responsáveis pelas demais demandas.

As informações sobre critérios, funcionamento e solicitação do serviço serão divulgadas pela Prefeitura de Porto Velho assim que a oficina estiver disponível no PVH +.