Prefeitura anuncia mais de 40 vagas de emprego e formação de cadastro de reserva para a nova UBS Orgulho do Madeira

Por Letícia Regis

Publicada em 06/10/2026 às 16h27

A ampliação da rede de saúde de Porto Velho também representa a abertura de novas oportunidades para quem deseja trabalhar na área e contribuir diretamente com o cuidado da população. Estão abertas as inscrições para mais de 40 vagas e formação de cadastro de reserva destinadas à nova Unidade Básica de Saúde Orgulho do Madeira, na zona Leste da capital.

Os interessados podem se inscrever até 7 de outubro de 2026, por meio do processo de seleção disponibilizado pelo Instituto Tristão da Cunha. As oportunidades são voltadas para profissionais que desejam integrar a equipe responsável pelo atendimento da comunidade na nova unidade.

Mais profissionais, mais cuidado perto de casa

A chegada de novos profissionais acompanha o fortalecimento da Atenção Primária em Porto Velho, setor considerado essencial para garantir que a população tenha acesso aos serviços de saúde mais próximos de casa.

A ampliação das equipes permite fortalecer o atendimento, melhorar o acolhimento e ampliar a capacidade de acompanhamento dos moradores. Para a comunidade do Orgulho do Madeira e regiões próximas, a nova unidade representa também a possibilidade de encontrar atendimento de saúde mais facilitado.

Léo Moraes destacou que mais de 200 profissionais reforçarão a saúde municipal

A Prefeitura de Porto Velho tem destacado a ampliação do número de profissionais como parte das ações de fortalecimento da saúde municipal.

“Estamos trazendo mais de 200 profissionais para atuar diretamente no dia a dia da população, fortalecendo os postos de saúde para resolver os problemas perto da casa das pessoas e evitar que todos precisem ir para as UPAs. É investimento direto na ponta, cuidando das pessoas onde elas mais precisam”, destacou o prefeito Léo Moraes.

A valorização dos profissionais também está diretamente ligada à qualidade do serviço oferecido. Cada trabalhador que passa a integrar a rede contribui para que o atendimento seja realizado de forma mais próxima, humanizada e eficiente, fortalecendo o vínculo entre os serviços de saúde e a comunidade.

Como participar

As inscrições para as oportunidades na nova UBS Orgulho do Madeira estão abertas desde 1º de outubro e seguem até 7 de outubro de 2026.

Os candidatos devem acessar o site do Instituto Tristão da Cunha e consultar as vagas disponíveis, requisitos e orientações para participação no processo seletivo.

SERVIÇO

Local de trabalho: Nova Unidade Básica de Saúde Orgulho do Madeira

Inscrições: de 1º a 7 de outubro de 2026

Onde se inscrever: Instituto Tristão da Cunha – Trabalhe Conosco