Sebrae RO impulsiona turismo de Rondônia na ABAV Expo 2026 em São Paulo

Por SEBRAE-RO

Publicada em 06/10/2026 às 16h04

Entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, o Expo Center Norte, em São Paulo, foi palco da ABAV Expo 2026, maior feira de negócios do setor de viagens e turismo da América Latina. O Sebrae em Rondônia marcou presença com uma Missão Empresarial liderada pela gestora do projeto de turismo, Evellin Peixoto, e pela assessora e coordenadora de Turismo, Tatiana Sadeck. A comitiva reuniu 13 empresários rondonienses de segmentos estratégicos, como hotelaria, agências de receptivo, ecoturismo, sustentabilidade e bem-estar.

Com a estrutura disponibilizada pela Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia (Setur-RO) e o apoio institucional da Fecomércio-RO, da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Rondônia (ABAV-RO) e da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Porto Velho (Semtel), os participantes contaram com um estande de apoio para atendimento, reuniões de trabalho e fortalecimento do networking com operadoras e compradores nacionais e internacionais.

Negócios e conexões estratégicas

A intensa programação empresarial incluiu participações em Rodadas de Negócios nas modalidades Multiprodutos e Etnoturismo, além de representatividade na programação oficial do ABAV Talks.

No painel “Turismo: O Poder de Conectar Pessoas e Promover a Inclusão Social e Econômica”, mediado por Ana Clévia Guerreiro, gerente do Sebrae Nacional, a gestora Evellin Peixoto e a empreendedora comunitária Sheila Barros apresentaram o modelo de desenvolvimento sustentável da Reserva Extrativista (Resex) Lago do Cuniã.

A convite do Sebrae Nacional, a experiência da Resex Lago do Cuniã também foi apresentada a jornalistas e influenciadores digitais do segmento de viagens, em ação conjunta liderada pela Agência Bera Turismo e por Rosely Souza, responsável pelo receptivo turístico comunitário da reserva.

Amazônia Beradeira e etnoturismo ganham visibilidade

No encerramento do evento, o estande do Sebrae Nacional foi palco de pitches comerciais das empresas rondonienses MV Turismo e Bera Turismo, que apresentaram os roteiros turísticos de Porto Velho a compradores do mercado, destacando a riqueza da Amazônia Beradeira e do etnoturismo.

Para a empresária Bruna Maciel, proprietária do Hotel Tropical, em Porto Velho, estrear na feira abriu portas promissoras:

“Estrear na ABAV Expo é descobrir novas possibilidades de negócios por meio de agências de âmbito nacional, aproveitando cada momento para ampliar o networking e realizar negociações estratégicas com o mercado”.

O líder indígena e empresário Almir Suruí, da Agência Paiter Suruí, ressaltou o valor humano e cultural das conexões geradas. O empreendedor também participou da Rodada de Negócios Internacional da Embratur e afirmou estar satisfeito com as prospecções realizadas, que podem resultar em futuras parcerias e negócios com operadores internacionais.

“Esses encontros nos dão esperança e fortalecem nossa vontade de construir um turismo que valorize nossa gente, nossas culturas e a natureza”.

Avaliando os resultados da missão, o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, reafirmou o compromisso com a promoção dos destinos locais:

“Enxergamos as feiras de acesso ao mercado como vitrines estratégicas indispensáveis para o fortalecimento do empreendedorismo local, da inovação e do desenvolvimento territorial”.

Próximos passos da missão empresarial

Com o encerramento da feira, a missão empresarial entra agora na etapa de pós-evento. O Sebrae em Rondônia seguirá acompanhando os participantes no trabalho de monitoramento e mensuração dos contatos comerciais realizados, apoiando a formalização de parcerias com operadoras prospectadas em São Paulo. O objetivo é garantir que as conexões iniciadas durante a feira se convertam em novos pacotes comercializados e em um fluxo contínuo de turistas para Rondônia nas próximas temporadas.