Eurodeputado ameaça deportar brasileiras que apoiaram Lula na Polônia

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 06/10/2026 às 15h15

O eurodeputado polonês Dominik Tarczyński pediu nas redes sociais informações sobre duas brasileiras que votaram na Polônia no primeiro turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (4), e afirmou que ajudaria pessoalmente a "arrumar as malas" delas antes de uma eventual deportação.

As duas mulheres aparecem em uma fotografia usando símbolos do Partido dos Trabalhadores (PT) e fazendo com as mãos o gesto de "L", associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A imagem foi registrada em Varsóvia, onde brasileiros participaram da votação no exterior.

Na segunda-feira (5), Tarczyński compartilhou a fotografia em seu perfil no X e pediu ajuda para identificar as eleitoras.

"Se alguém tiver informações sobre essas senhoras, por favor, entre em contato por DM. URGENTE", escreveu o parlamentar.

Eurodeputado fala em deportação

Em outra publicação, Tarczyński comemorou a classificação de Flávio Bolsonaro (PL) para o segundo turno da disputa presidencial e publicou uma montagem com a fotografia das brasileiras acompanhada de uma mensagem sugerindo que elas deveriam voltar ao Brasil.

O eurodeputado afirmou que ajudaria pessoalmente as mulheres a fazer as malas antes de uma eventual deportação. Ele também alegou que promover o comunismo seria constitucionalmente proibido na Polônia e pediu votos para Flávio Bolsonaro.

A declaração do parlamentar faz referência às restrições existentes na legislação polonesa relacionadas a regimes totalitários. O artigo 13 da Constituição do país proíbe partidos políticos e organizações cujos programas sejam baseados em métodos e práticas totalitárias do nazismo, do fascismo e do comunismo. A norma, porém, trata de partidos e organizações e não estabelece que o uso individual de símbolos de um partido estrangeiro resulte automaticamente em crime ou deportação.

Até o momento, não há confirmação de que as duas brasileiras sejam alvo de uma investigação oficial ou de um processo de deportação.

Publicação provocou exposição das brasileiras

Após a publicação do eurodeputado, usuários passaram a compartilhar informações e supostos perfis das duas mulheres nas redes sociais. Algumas das contas relacionadas às eleitoras foram posteriormente fechadas ou apagadas.

Tarczyński integra o Parlamento Europeu e faz parte do grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus. Antes de assumir uma cadeira na instituição europeia, foi membro do Parlamento da Polônia entre 2015 e 2020.

O político também é um dos nomes que promovem nas redes sociais o bordão "Be like Poland", ou "Seja como a Polônia", associado à defesa de modelos e políticas adotados pelo país como referência para outras nações europeias.