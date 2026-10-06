Brasileiro preso por usar fantasia do ICE teve de pagar fiança de R$ 29,5 mil

Por G1

Publicada em 06/10/2026 às 15h11

O brasileiro Danilo Silva, detido no último domingo (5) por se fantasiar de agente do ICE para intimidar eleitores em um local de votação, teve de pagar US$ 5.650 (R$ 29.506) de fiança para não ser preso.

Durante a audiência de custódia, a juíza Mindy Glazer , do 11º circuito judicial da Flórida, o repreendeu. “Isso não é Halloween”, ela disse, em referência à celebração do dia das bruxas no país. "Halloween é no dia 31", afirmou.

Ele foi acusado de intimidação eleitoral qualificada, suborno, ameaça a agentes públicos, uso ilegal de insígnias policiais e conduta desordeira. Silva foi solto após pagar a fiança determinada pela Justiça.

Agora, ele deve prestar novo depoimento em 19 de outubro. O caso seguirá para análise da Promotoria, que decidirá se apresenta formalmente as acusações contra ele, segundo a "ABC News".

A prisão ocorreu durante o primeiro dia de votação das eleições presidenciais brasileiras no exterior. As autoridades afirmam que brasileiro usava um uniforme semelhante ao dos agentes de imigração dos EUA e circulava entre os eleitores para provocar temor.

Segundo a polícia, após ser abordado, ele admitiu que não era agente federal e disse que o traje havia sido comprado pela internet. De acordo com o relatório policial, ele se exaltou durante a abordagem, ameaçou um investigador e chegou a oferecer dinheiro aos agentes para evitar a prisão.

Aos investigadores, ele afirmou que queria apenas observar a reação das pessoas.