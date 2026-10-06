Cacoal Mais Voluntários abre oportunidades para atuação em diferentes áreas do município

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 06/10/2026 às 14h47

A Prefeitura de Cacoal está ampliando as oportunidades de participação da população em ações de interesse coletivo por meio do programa Cacoal Mais Voluntários.

A iniciativa permitirá a atuação de moradores em diferentes setores, contribuindo com serviços e atividades desenvolvidos no município.

O programa contempla áreas como saúde, educação, esporte, cultura, meio ambiente e assistência social, possibilitando que conhecimentos, experiências e habilidades dos participantes sejam utilizados em ações voltadas à comunidade.

Poderão participar pessoas com 18 anos ou mais, observados os requisitos específicos de cada oportunidade. Estudantes universitários que estejam cursando a partir do quinto período também poderão participar de atividades relacionadas à sua área de formação.

A seleção dos interessados ocorrerá por meio de processo seletivo, que será divulgado nos canais oficiais da Prefeitura de Cacoal, com informações sobre vagas disponíveis, critérios, documentação necessária e demais etapas.

De acordo com as regras do programa e a carga horária desempenhada, os participantes poderão receber

ajuda de custo de até R$ 150 por dia de atividade.

O valor seguirá os critérios estabelecidos para cada modalidade de atuação.

Além de colaborar com os serviços oferecidos à população, o Cacoal Mais Voluntários busca incentivar a participação cidadã, aproximar a comunidade das ações municipais e criar oportunidades para que diferentes conhecimentos possam contribuir com o desenvolvimento da cidade.

A Prefeitura orienta os interessados a acompanharem os canais oficiais do município para a divulgação do processo seletivo e das primeiras oportunidades.

Cacoal Mais Voluntários

Participação, cidadania e compromisso com quem vive em Cacoal.