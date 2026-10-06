Cacoal Mais Voluntários abre oportunidades para atuação em diferentes áreas do município

A Prefeitura de Cacoal está ampliando as oportunidades de participação da população em ações de interesse coletivo por meio do programa Cacoal Mais Voluntários.
A iniciativa permitirá a atuação de moradores em diferentes setores, contribuindo com serviços e atividades desenvolvidos no município.
O programa contempla áreas como saúde, educação, esporte, cultura, meio ambiente e assistência social, possibilitando que conhecimentos, experiências e habilidades dos participantes sejam utilizados em ações voltadas à comunidade.
Poderão participar pessoas com 18 anos ou mais, observados os requisitos específicos de cada oportunidade. Estudantes universitários que estejam cursando a partir do quinto período também poderão participar de atividades relacionadas à sua área de formação.
A seleção dos interessados ocorrerá por meio de processo seletivo, que será divulgado nos canais oficiais da Prefeitura de Cacoal, com informações sobre vagas disponíveis, critérios, documentação necessária e demais etapas.
De acordo com as regras do programa e a carga horária desempenhada, os participantes poderão receber
ajuda de custo de até R$ 150 por dia de atividade.
O valor seguirá os critérios estabelecidos para cada modalidade de atuação.
Além de colaborar com os serviços oferecidos à população, o Cacoal Mais Voluntários busca incentivar a participação cidadã, aproximar a comunidade das ações municipais e criar oportunidades para que diferentes conhecimentos possam contribuir com o desenvolvimento da cidade.
A Prefeitura orienta os interessados a acompanharem os canais oficiais do município para a divulgação do processo seletivo e das primeiras oportunidades.
Cacoal Mais Voluntários
Participação, cidadania e compromisso com quem vive em Cacoal.
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