Prefeitura de Jaru realiza neste sábado (10), o tradicional projeto Criança Feliz

Por Assessoria

Publicada em 06/10/2026 às 14h30

Faltam apenas quatro dias para o Criança Feliz 2026, tradicional evento promovido pela Prefeitura de Jaru em comemoração ao Dia das Crianças. A programação será realizada neste sábado (10), a partir das 16h, no Estádio Leal Chapelão.

Preparado especialmente para proporcionar uma tarde de diversão e alegria às crianças e suas famílias, o evento contará com uma programação gratuita, incluindo brinquedos infláveis, pula-pula, recreação, pintura facial, animações infantis e diversas atividades.

Também haverá distribuição gratuita de brinquedos, refrigerantes, doces, pipoca, picolé e algodão-doce e o sorteio de mais de 200 bicicletas.

O prefeito Jeverson Lima reforçou o convite para que as famílias participem do evento e destacou a importância da parceria com empresas e instituições locais para a realização do Criança Feliz. “O Criança Feliz foi pensado com muito carinho para proporcionar momentos de diversão, interação e alegria para nossas crianças. Com o apoio dos nossos parceiros, o evento vem crescendo e alcançando cada vez mais famílias. Quero expressar meu mais sincero agradecimento aos empresários e instituições que, junto com a Prefeitura, fazem o Dia das Crianças em Jaru ser ainda mais especial a cada ano”, destacou.

O Criança Feliz 2026 é realizado pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, com o apoio do Grupo Irmãos Gonçalves, Castanhas Ouro Verde, Sicoob Ourocredi, Grupo Cairu, Grupo Novalar, Tend Tudo, Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, TK Rastreadores, Italac, Vanvera, Auto Elétrica Costa, Café Rio Brilhante, Sicoob Centro, Millennium e Cresol.