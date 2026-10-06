Rolim de Moura mantém certificação no Mapa do Turismo Brasileiro e fortalece acesso a recursos para o setor

Por Assessoria

Publicada em 06/10/2026 às 14h22

Certificação do Ministério do Turismo é válida até setembro de 2027 e habilita o município a buscar investimentos e recursos federais destinados ao desenvolvimento do turismo

O município de Rolim de Moura permanece oficialmente integrado ao Mapa do Turismo Brasileiro, após a certificação emitida pelo Ministério do Turismo, por meio do Programa de Regionalização do Turismo e dos Interlocutores Estaduais do PRT. O documento, emitido em 10 de setembro de 2026, tem validade até 8 de setembro de 2027

A certificação reconhece que Rolim de Moura atende aos requisitos para integrar o Mapa do Turismo Brasileiro e representa um importante passo para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor no município

De acordo com a Gerência Municipal de Turismo, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU), a permanência no Mapa é determinante para a busca de recursos junto ao Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo e da Secretaria Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimentos no Turismo.

O documento também destaca que, conforme a Portaria nº 39/2017, 90% dos recursos provenientes da programação orçamentária do Ministério do Turismo devem contemplar obrigatoriamente os municípios que fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro, dentro do Programa de Regionalização do Turismo.

A certificação, portanto, amplia as possibilidades de Rolim de Moura participar de programas, projetos e ações voltados à infraestrutura, promoção e desenvolvimento da atividade turística, contribuindo para a valorização das potencialidades locais e para a geração de oportunidades econômicas.

Para a Gerência de Turismo, a manutenção do município no Mapa do Turismo Brasileiro representa o resultado do trabalho realizado na organização e atualização da documentação necessária e reforça a importância de manter o município habilitado e apto para adquirir recursos do Governo Federal.

O gerente de Turismo, Edivan Ferreira, esteve com o prefeito Aldo Júlio para informar oficialmente sobre a certificação e destacar a importância da permanência de Rolim de Moura no Mapa do Turismo Brasileiro, especialmente pelas oportunidades de acesso a investimentos e recursos federais destinados.