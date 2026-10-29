Semed em parceria com o IFRO, informa que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Unificado

Por Assessoria

Publicada em 29/10/2026 às 10h14

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), informa que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1, destinado ao Curso Técnico em Administração, subsequente ao Ensino Médio, na modalidade de Educação a Distância (EaD).



Para o polo de Pimenta Bueno, são ofertadas 10 vagas. As inscrições podem ser realizadas até 13 de dezembro de 2026.