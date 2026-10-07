Seis deputados federais conseguiram a reeleição, Câmara Federal terá três mulheres em 2027, Assembleia Legislativa reduz bancada feminina de cinco para três

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/10/2026 às 14h00

Federal – Dos 513 deputados da Câmara Federal Rondônia tem oito. Seis deles foram candidatos à reeleição e dois disputaram o Senado. Sílvia Cristina (PP), apesar de muito bem votada (304.061 votos) não conseguiu uma das duas vagas, mas Fernando Máximo (PL), o mais bem votado (85.596 votos) em 2022 se elegeu com expressivos 570.799 votos. O pecuarista Bruno Scheid também se elegeu, porque a disputa era por duas das três vagas somando 474.226 votos. A partir do próximo ano, os três senadores de Rondônia serão do PL O partido presidido no Estado pelo governador-eleito, senador Marcos Rogério, também terá maioria na Assembleia Legislativa (Ale), com a reeleição e eleição de 7 dos 24 deputados que estarão compondo a próxima legislatura, a partir de 2027.

Federal II – Seis dos oito deputados federais de Rondônia conseguiram a reeleição e permanecerão no Congresso Nacional nos próximos 4 anos. Destaque para o deputado Lúcio Mosquini (PL), que somou 158.421 votos, a maior votação de um deputado federal no Estado e entre os deputados federais, proporcionalmente, mais bem votados do Brasil. Mosquini é o mais bem votado parlamentar federal em Rondônia, superando a ex-deputada federal Marinha Raupp, que continua sendo a mais bem votada entre as mulheres. Ela ocupou o cargo por seis mandatos seguidos e hoje está fora da política regional. Mosquini foi reeleito para o quarto mandato seguido.

Federal III – Além de Mosquini, foram reeleitos para mais um mandato o coronel Chrisóstomo Moura (PL), Thiago Flores (União), Cristiane Lopes (Podemos) e Maurício Carvalho União). Também foram eleitos a vereadora de Porto Velho, Sofia Andrade (PL), Joliane Fúria (PSD) e Jaime Gazola (Podemos). O PL terá três deputados federais (Lúcio, Chrisóstomo e Sofia), o União dois (Maurício e Thiago). Podemos (Cristiane) e PSD (Sofia), que completam a lista da futura bancada federal de Rondônia. As reeleições de Mosquini e Chrisóstomo não foram novidade, mas a de Thiago, sim, não pelo seu trabalho, que é consistente, mas pela divisão de votos em Ariquemes com Rafael O Fera, que não se reelegeu. O trabalho de base de Cristiane sempre foi decisivo nas duas reeleições. Sofia soube aproveitar muito bem a onda direitista do Estado. Surpreendeu a baixa votação de Maurício, de quem esperava-se muito mais nas urnas pela estrutura que tinha durante a campanha.

Federal IV - A eleição de Joliane não surpreendeu. Em 2022, mesmo sem nunca ter concorrido a nenhum cargo eletivo, não se elegeu, foi a sexta mais bem votada (somou 24.483 votos), mas não se elegeu devido a legenda. Adailton Fúria, marido de Joliane concorreu à sucessão estadual, ficou em segundo (o senador Marcos Rogério-PL foi eleito no primeiro turno (537.370 votos válidos), mas ela teve excelente votação somando 42.528 votos, a quarta mais bem votada entre os oito deputados federais reeleitos e eleitos. Jaime Gazola (Podemos) foi o oitavo deputado federal mais bem votado (35.398 votos), junto com Sofia são os novatos, que estarão compondo a Bancada Federal de Rondônia a partir de 1º de fevereiro do próximo ano. Rondônia terá uma bancada com seis deputados reeleitos e dois que iniciarão o primeiro mandato.

PT – O partido, que tem o presidente da República, Lula da Silva, não elegeu nenhum dos 52 prefeitos nas eleições de 2024 em Rondônia, e também não ocupa nenhuma de as 23 cadeiras da Câmara de Vereadores de Porto Velho. Rondônia não tem nenhuma representatividade petista no Senado, e os oitos deputados federais são de outros partidos. E assim continuará no Senado e na Câmara Federal a partir de fevereiro de 2027. O partido deu um passo adiante nas eleições gerais de 4 de outubro, em Rondônia, quando conseguiu reeleger a deputada estadual Cláudia de Jesus, com domicílio eleitoral em Ji-Paraná, e elegeu a ex-senadora Fátima Cleide, que vota em Porto Velho. O partido terá duas cadeiras, ocupadas por mulheres, a partir da próxima legislatura e a Assembleia Legislatura três, porque Taíssa Sousa ((PL), se reelegeu. Mas perderam duas cadeiras, porque na atual tem cinco. Yeda Chaves (União-PVH), Rosângela Donadon (PRD-Vilhena) e Gislaine Lebrinha (PRD-São Francisco do Guaporé) não se reelegeram. Apesar de as mulheres serem maioria no colégio eleitoral do Estado (52%), isso que não se reflete nas urnas em períodos eleitorais.

Respigo

Preocupante a redução do número de deputadas para a próxima legislatura em Rondônia. O assunto será abordado com maior profundidade nas próximas colunas +++ Expectativa pela formação do futuro secretariado do governador-eleito, senador Marcos Rogério (PL). Apesar de ocupar cargos de vereador, deputado federal, atualmente de senador e futuramente de governador, Marcos Rogério não tem nenhum experiência político-administrativa ++++ Mas é capacitado o suficiente, para formatar uma equipe em condições de atender as necessidades de Rondônia, um Estado, ainda em Formação, mas de futuro promissor, que tem na agricultura importante suporte para sua economia. Ser assessorado por pessoas qualificadas, política e administrativamente é fundamental para uma administração eficiente +++ Depois de uma parada no Campeonato Brasileiro, devido à Data FIFA, a competição volta com força total, tendo o Flamengo como líder e o Palmeiras vice, separados por três pontos. Faltam dez rodadas (30 pontos em disputa) e o adversário mais perto de Flamengo e Palmeiras é o Atlético Paranaense (4 pontos), oito atrás do Verdão e 12 pontos do Fla +++ Às 18h30 de hoje (7) Jogam Internacional e Corinthians. Também jogam no mesmo horário Remo e Grêmio, Bragantino e Mirassol +++ Vitória e Chapecoense às 19h e o clássico carioca Botafogo e Vasco, às 19h30. Encerrando a rodada Cruzeiro e São Paulo, às 20h30.

• +++ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar Chopp Colônia, o melhor do Brasil.

• +++ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9.8112.1412