Eleições definem os 24 deputados da Assembleia Legislativa de Rondônia para a 12ª Legislatura

Por Eliete Marques

Publicada em 07/10/2026 às 13h40

Dos 24 deputados estaduais que compõem a atual legislatura, 16 foram reeleitos (Foto: Arquivo I Secom/ALE)

As eleições de 4 de outubro definiram os representantes que vão compor a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) na 12ª Legislatura, de 2027 a 2031. Segundo dados da Justiça Eleitoral, mais de 990 mil eleitores compareceram às urnas em Rondônia, o equivalente a 78,29% do eleitorado apto a votar. Dos 24 deputados estaduais que compõem a atual legislatura, 16 foram reeleitos para a próxima composição da Casa.



Conforme a Justiça Eleitoral, a votação utilizou 4.698 urnas eletrônicas, distribuídas em 29 zonas eleitorais. Mais de 1,2 milhão de eleitores estavam aptos a votar. A abstenção foi de 21,71%, correspondente a 274.695 eleitores.



Na eleição para deputado estadual, foram registrados 28.295 votos em branco e 17.967 nulos. Esses números se referem especificamente à disputa parlamentar. A composição eleita terá três mulheres e 21 homens. A comparação com a relação dos deputados diplomados em 2022 aponta 16 nomes reconduzidos e oito ingressantes.



Os 24 eleitos, por ordem de votação:



Laerte Gomes (PSD) - 32.241

Nim Barroso (PL) - 29.662

Cássio Gois (PSD) - 28.988

Delegado Lucas Torres (PL) - 28.231

Jean Mendonça (PL) - 26.107

Luizinho Goebel (PL) - 25.915

Ismael Crispin (PP) - 24.846

Cláudia de Jesus (PT) - 24.383

Paulo Moraes Jr. (Podemos) - 23.377

Dra. Taíssa Sousa (PL) - 22.249

Edevaldo Neves (PRD) - 21.753

Alan Queiroz (PL) - 20.836

Dr. Luís do Hospital (Novo) - 20.718

Pedro Fernandes (PRD) - 20.080

Wiveslando Neiva (PL) - 18.610

Jean Oliveira (PRD) - 18.489

Alex Redano (Republicanos) - 15.709

Jurandir Oliveira (PSD) - 15.062

Delegado Araújo (PP) - 14.796

Laércio Torres (Avante) - 14.043

Fátima Cleide (PT) - 13.868

Marcelo Cruz (Avante) - 12.048

Fernando Silva (Republicanos) - 10.276

Dr. Gilber (Novo) - 9.553



A composição eleita terá três mulheres e 21 homens (Arte/Foto: Isabela Gomes/Divulgação)



Quem são os oito novos integrantes:



Paulo Moraes Jr. – Natural de Porto Velho, é empresário e já exerceu função na administração municipal da capital.



Wiveslando Neiva – Natural de Colorado do Oeste (RO), é advogado e já atuou na administração pública estadual.



Jurandir Oliveira – Natural de Santa Isabel do Ivaí (PR), é policial militar da reserva e ex-prefeito de Santa Luzia D'Oeste.



Delegado Araújo –Natural de Porto Nacional (TO), policial civil e ex-prefeito de Pimenta Bueno.



Laércio Torres – Natural de Vilhena, já exerceu funções na administração municipal e na Câmara de Vereadores do município.



Fátima Cleide – Natural de Porto Velho, é servidora pública e ex-senadora por Rondônia. Exerceu mandato no Senado Federal entre 2003 e 2011 e possui histórico de atuação sindical.



Fernando Silva – Natural de Porto Velho, é policial militar e vereador da capital.



Dr. Gilber – Natural de Porto Velho, advogado e vereador de Porto Velho.



Deputados da atual composição que disputaram a reeleição e ficaram na suplência:



Rosângela Donadon (PRD) – 13.753 votos



Gislaine Lebrinha (PRD) – 12.438 votos



Ieda Chaves (União Brasil) – 11.913 votos



Ribeiro do Sinpol (PRD) – 11.036 votos



Eyder Brasil (PSD) – 5.668 votos



A 12ª Legislatura inicia em 1º de fevereiro de 2027 (Foto: Arquivo I Secom/ALE)



Deputados estaduais que disputaram a vice-governadoria:



Dois integrantes da atual composição da Alero concorreram ao cargo de vice-governador nas eleições de 2026.



Rodrigo Camargo (Podemos) integrou a chapa coordenada por Marcos Rogério (PL), eleita em primeiro turno com 537.370 votos, equivalentes a 56,86% dos votos válidos.



Cirone Deiró (União Brasil) foi candidato a vice-governador na chapa de Hildon Chaves (União Brasil), que recebeu 134.355 votos, equivalentes a 14,22% dos votos válidos, e não foi eleito.



Affonso Cândido já havia deixado a Assembleia Legislativa para assumir a Prefeitura de Ji-Paraná. Com a vacância do cargo, Eyder Brasil tomou posse como deputado estadual em janeiro de 2025.



Já Ezequiel Neiva (PL) tentou disputar uma vaga para deputado federal, mas foi considerado inapto pela Justiça, por inelegibilidades.



Governo de Rondônia:



Marcos Rogério (PL) foi eleito governador de Rondônia em primeiro turno, com 537.370 votos. O resultado correspondeu a 56,86% dos votos válidos.



O vice-governador eleito é Rodrigo Camargo (Podemos). Na eleição para governador, o voto é dado à chapa formada pelos candidatos a governador e vice-governador, não havendo votação separada para o vice.



Governador e vice-governador tomarão posse em 6 de janeiro de 2027. A data decorre da alteração promovida pela Emenda Constitucional 111/2021, que modificou o artigo 28 da Constituição Federal e passou a prever a posse dos governadores em 6 de janeiro do ano subsequente à eleição. A nova regra começa a ser aplicada aos eleitos em 2026.



O Poder Legislativo é um dos três Poderes do Estado e tem, entre suas principais atribuições, elaborar e deliberar sobre leis (Foto: Arquivo I Secom/ALE)



Posse dos deputados:



A 11ª Legislatura encerra em 31 de janeiro de 2027. A 12ª Legislatura inicia em 1º de fevereiro de 2027 e termina em 31 de janeiro de 2031.



A posse dos parlamentares acontece em 1º de fevereiro de 2027, quando os diplomados prestam compromisso. Após a posse, presente a maioria absoluta dos deputados, ocorrerá a eleição dos membros da Mesa Diretora para o primeiro biênio da legislatura.



Poder Legislativo:



O Poder Legislativo é um dos três Poderes do Estado e tem, entre suas principais atribuições, elaborar e deliberar sobre leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo, inclusive quanto à aplicação dos recursos públicos e ao cumprimento das normas legais.



No âmbito estadual, essas funções são exercidas pela Assembleia Legislativa, formada pelos deputados estaduais eleitos pela população.



Conforme o Regimento Interno da Alero, a sessão legislativa ordinária - período anual de atividade regular da Casa - ocorre de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.



Já a sessão legislativa extraordinária compreende os trabalhos realizados durante o recesso parlamentar, mediante convocação nas hipóteses previstas nas normas aplicáveis.



Cada legislatura é composta por quatro sessões legislativas ordinárias, correspondentes aos quatro anos do mandato dos deputados estaduais.