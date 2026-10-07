Idoso é amarrado durante roubo de caminhonete na zona rural

Por Newsrondonia.com

Publicada em 07/10/2026 às 13h50

Um idoso foi rendido e mantido preso durante um roubo ocorrido no final da tarde de terça-feira (6), em uma propriedade rural na região da Bacia Leiteira, em Porto Velho. Segundo as informações disponíveis, os criminosos fugiram levando a caminhonete da vítima.

De acordo com o relato sobre o caso, os suspeitos invadiram a propriedade, renderam o morador e o amarraram a um pilar de madeira. A vítima também teria sido algemada e permaneceu impedida de pedir socorro. O idoso ficou amarrado durante toda a noite e conseguiu se libertar somente na manhã desta quarta-feira (7).

Depois de conseguir ajuda, as forças de segurança foram acionadas. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram na propriedade para atender à ocorrência. Diligências foram realizadas na tentativa de identificar os suspeitos e localizar a caminhonete roubada.