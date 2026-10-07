Uniforme padronizado é entregue oficialmente e estabelece nova identidade visual aos agentes de trânsito do Detran-RO

Por Geovani Berno

Publicada em 07/10/2026 às 14h33

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) comemoraram na manhã desta quarta-feira (07), mais uma conquista que visa a padronização, identificação e valorização dos servidores que desempenham suas atividades no Departamento, com a entrega dos uniformes funcionais aos servidores ocupantes dos cargos de Agente de Trânsito e Agente de Trânsito Operacional.

Durante solenidade oficial, servidores lotados na Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT) e na Escola Pública de Trânsito (Eptran) apresentaram o uniforme que está gradativamente chegando a todos os agentes de trânsito que atuam no estado nas fiscalizações de trânsito ordinárias e extraordinárias.

O novo uniforme foi pensado pelos próprios agentes e, pela primeira vez na história do Departamento, adquirido com recursos próprios e de forma completa, composto de camisa tática, calça, coturnos, capas de colete balístico, distintivos, bornal, boné e chapéu. As roupas contam com faixas reflexivas brancas e verde limão, possibilitando a visibilidade principalmente em operações de fiscalização de trânsito.

A agente de trânsito Elissandra de Almeida Silva agradeceu os investimentos e enalteceu que tal investimento em novas viaturas, uniformes, equipamento e melhores instalações “é oferecer mais segurança e melhores condições de trabalho para quem está diariamente orientando e protegendo vidas”

Avanços

O diretor técnico das ações de fiscalização e ações de trânsito (DTFAT), Welton Roney, enfatizou todos os avanços obtidos nos últimos dois anos como um diferencial e construção de um novo Detran. Destacou a renovação da frota, valorização dos servidores com a progressão de carreira, a remodelação dos cargos para agentes de trânsito com a Acadevia, conquistas diretas aos servidores quanto a suas carreiras, salários e com dignidade.

“hoje todos os agentes sentem orgulho de fazer parte da segurança viária e estes uniformes reforçam a dignidade e a representatividade dos agentes perante a sociedade” enalteceu o diretor.

O diretor geral do Detran-RO, destacou os avanços conquistados pelo órgão, das lutas entre sindicato e diretoria lutando contra o sistema para se conseguir os avanços necessários para a dignidade dos servidores.

Foram 140 veículos, Ciretrans reformadas e entregues para melhorar o ambiente de trabalho e de atendimento ao cidadão, reconhecimento do trabalho árduo com premiações nacionais com o Maio Amarelo. Não ter medo de tomar decisões firmes. “Tudo que foi construído nesta gestão foi para valorizar os servidores, primando por resultados.

O diretor finalizou lembrando que a gestão está terminando, mas ainda há muita entrega a ser realizada, entre elas as Ciretrans, como a de Ji-Paraná, digitalização dos serviços e dos arquivos do Detran, central de monitoramento, totens de vigilância que auxiliarão na fiscalização integrados à segurança pública. “

FOTOS: ALAN ROCHA