Temporal com granizo destelha casas e derruba árvores em Alto Alegre dos Parecis

Por Pimenta Virtual

Publicada em 07/10/2026 às 15h19

Casas destelhadas, árvores caídas e gelo espalhado pelas plantações marcaram a passagem de um temporal pela zona rural de Alto Alegre dos Parecis, na tarde de segunda-feira, 5 de outubro. A chuva acompanhada de granizo e fortes rajadas de vento causou prejuízos a moradores e agricultores, mas não houve registro de feridos.

Conforme as informações levantadas pelo Pimenta Virtual, a mudança no tempo assustou famílias da região. Relatos indicam que a chuva começou por volta das 15h e ganhou intensidade, até provocar a queda de árvores nas propriedades e na estrada de acesso à comunidade.

O cafeicultor Delfino Neto mostrou em vídeo uma porção de gelo acumulado após a tempestade. Nas imagens, o granizo aparece sobre o sombrite e entre os pés de café. Segundo seu relato, a intensidade do fenômeno chamou atenção mesmo entre moradores acostumados às chuvas fortes da região.

Outro produtor, Gean Mendonça, registrou árvores sendo derrubadas pelo vento nas proximidades de uma residência. Ele relatou que um barulho vindo da área de mata chamou a atenção da família, que então percebeu a queda das árvores. Os prejuízos nas propriedades ainda não foram quantificados nas informações consultadas.

Naquele dia, vários moradores de Rondônia receberam mensagens de alerta por SMS sobre o risco de chuva e ventos fortes. A redação do Pimenta Virtual também recebeu o aviso. O recebimento dessas mensagens reforça a importância de acompanhar os comunicados e adotar medidas de proteção diante da possibilidade de temporais. Não foi confirmado, porém, se o alerta recebido abrangia especificamente a comunidade atingida em Alto Alegre dos Parecis.

O calor, combinado com a umidade e condições favoráveis na atmosfera, pode contribuir para a formação de nuvens de tempestade. Isso ajuda a explicar por que dias quentes podem terminar com chuva intensa, mas não permite atribuir a causa deste episódio sem uma avaliação meteorológica específica.

Em casa, a orientação é procurar um ambiente protegido, afastado de janelas e portas de vidro. Durante ventanias, portas e janelas devem permanecer fechadas. Aparelhos elétricos devem ser desconectados preventivamente, antes da chegada da tempestade, e deve-se evitar o uso de equipamentos ligados à tomada enquanto houver raios. Reparos em telhados precisam esperar o fim do mau tempo e condições seguras.

Quem estiver ao ar livre deve buscar abrigo em uma edificação segura e evitar árvores, cercas e estruturas metálicas. Coberturas frágeis também oferecem risco diante de rajadas fortes ou granizo.

No trânsito, reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo à frente são cuidados essenciais. A PRF orienta manter o farol baixo aceso, evitar freadas e manobras bruscas e não atravessar trechos alagados. Se a chuva impedir a visibilidade, o motorista deve procurar um local seguro fora da pista para aguardar, longe de árvores e estruturas que possam cair.

Em situações de perigo, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.