Jaci Paraná recebe ação especial de vacinação nesta quinta-feira (8)

Por Taiana Mendonça

Publicada em 07/10/2026 às 16h09

Com o objetivo de ampliar a proteção da população e facilitar o acesso às doses pendentes, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realiza nesta quinta-feira (8) uma ação especial de imunização na Unidade de Saúde da Família (USF) de Jaci Paraná.

O atendimento ocorrerá de forma contínua, das 08h às 17h, oferecendo imunizantes para crianças, jovens, adultos e idosos. Para receber a vacina, é necessário apresentar o cartão de vacinação e um documento oficial de identificação com foto.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do engajamento de todos os moradores na busca pela prevenção e pelo cuidado com a saúde familiar. “Vacina é proteção de verdade para toda a nossa comunidade. Queremos reforçar o convite para que as famílias de Jaci Paraná compareçam à unidade de saúde nesta quinta-feira, verifiquem suas cadernetas e garantam que todos estejam imunizados. Esse gesto simples de prevenção evita doenças e garante mais qualidade de vida para nossa população”.

A gerente de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, ressaltou que a mobilização tem como foco principal a atualização da caderneta de vacinação de todas as faixas etárias. “A nossa prioridade com essa ação é incentivar os moradores a atualizarem a carteira de vacinação, já que manter as doses em dia é indispensável para evitar o retorno de doenças evitáveis. As equipes estarão prontas para avaliar o histórico de cada cidadão, identificar as vacinas pendentes e aplicar as doses necessárias com toda a segurança”.

Serviço

Evento: Ação Especial de Vacinação

Local: Unidade de Saúde da Família (USF) Jaci Paraná

Data: Quinta-feira, 8 de outubro de 2026

Horário: Das 08h às 17h

Público-alvo: População de todas as idades

Documentos necessários: Cartão de vacinação e documento de identificação com foto