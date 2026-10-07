Prefeitura alerta para riscos do uso de celulares durante o carregamento

Por Jhon Silva

Publicada em 07/10/2026 às 16h03

Um hábito presente na rotina de muitas famílias pode representar perigo quando alguns cuidados são deixados de lado. Usar o celular enquanto o aparelho está conectado à tomada, utilizar carregadores inadequados ou sobrecarregar pontos de energia são situações que podem provocar acidentes dentro de casa.

A Prefeitura de Porto Velho alerta a população para os riscos relacionados ao uso inadequado de celulares durante o carregamento. Ocorrências envolvendo aparelhos conectados à rede elétrica são mais frequentes do que se imagina.

Situações aparentemente simples podem resultar em choques elétricos, queimaduras na face e em outras partes do corpo, curtos-circuitos e até incêndios residenciais.

PREVENÇÃO

Algumas medidas podem reduzir os riscos. A orientação é utilizar cabos e carregadores originais ou certificados e observar sempre as condições dos equipamentos. Fios danificados, conexões expostas ou acessórios que apresentam sinais de defeito não devem continuar sendo utilizados.

Ao carregar o aparelho, a recomendação é conectar primeiro o carregador à tomada e depois ao celular. A capa também deve ser retirada durante o carregamento para diminuir o risco de superaquecimento.

Outra orientação é evitar adaptadores conhecidos como “benjamins” ou “tês” com vários equipamentos ligados simultaneamente à mesma tomada. Em dias de chuva, os cuidados devem ser redobrados, evitando o uso de aparelhos enquanto estiverem conectados à rede elétrica.

O prefeito Léo Moraes ressalta que a prevenção dentro das residências também depende do acesso à informação. “São cuidados simples que podem evitar acidentes graves dentro de casa. Queremos que essa orientação chegue às famílias para que todos tenham atenção ao carregar e utilizar aparelhos eletrônicos. Pequenas mudanças de hábito podem proteger vidas e evitar situações de risco”.

Em caso de incidente elétrico, a orientação é desligar imediatamente o disjuntor no painel de energia, interrompendo a passagem da corrente elétrica. O Samu pode ser acionado pelo telefone 192 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Aparelhos eletrônicos danificados ou com problemas na bateria também não devem ser descartados no lixo comum ou na natureza. O material deve ser encaminhado para pontos específicos de coleta, disponibilizados por empresas e estabelecimentos especializados.