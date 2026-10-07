Modelo Dandara Couto desaparece em São Paulo

Por IG

Publicada em 07/10/2026 às 15h00

A modelo Dandara Couto, de 27 anos, está desaparecida desde a manhã de segunda-feira (5), em São Paulo. Segundo informações divulgadas por amigos e familiares, ela foi vista pela última vez nas proximidades da Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista.

Leia mais: Gusttavo Lima é condenado por expulsar mulher de show em 2022

As buscas pela modelo mobiliza pessoas próximas e internautas, que passaram a compartilhar um cartaz com informações sobre o desaparecimento. "Estamos pedindo a ajuda de todos para encontrá-la. Qualquer informação, mesmo que pareça pequena, pode ser importante", diz o apelo.

No momento em que foi vista pela última vez, Dandara estava com os cabelos naturais, sem as tranças que costuma usar. Nas redes sociais, a última postagem da modelo ocorreu há três dias. Na publicação, ela compartilhou uma sequência de fotos de pinturas que fez recentemente e de girassóis.

Na legenda, ela escreveu sobre como havia observado a planta enquanto estava em uma horta e sobre como achou curioso o fato de o girassol estar de costas para o sol. Dandara também contou que havia pesquisado sobre o ciclo natural e que percebeu uma curiosidade sobre o TDAH.

"Esses dias estava em na horta e vi um girassol de costas para o Sol e me pensar mais sobre essa angulação curiosa. Entendi um pouco sobre o ciclo natural e percebi algo curioso em relação ao tempo e o TDAH. Vale a pesquisa. Somos o nosso próprio Sol, mas sempre que ver o real, abrace e agradeça", escreveu Dandara.