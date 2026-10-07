Polícia Federal faz ação contra garimpo ilegal no Pará

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 07/10/2026 às 15h42

Policiais federais fizeram, nessa segunda-feira (5), uma ação contra garimpo ilegal em Tucumã, no Pará. Segundo a Polícia Federal (PF), a atividade de exploração mineral irregular ocorria em imóvel rural vizinho à Terra Indígena Kayapó.

Na ação, foram apreendidas duas escavadeiras hidráulicas, dois motores e dois celulares. Um galpão era usado, no local, como alojamento para os trabalhadores do garimpo.

De acordo com a PF, as condições do galpão indicam que os trabalhadores eram mantidos em condições degradantes, o que poderia caracterizar condição análoga à de escravidão.

A PF investiga quem são os responsáveis pelo garimpo e os compradores do ouro extraído do local.

*A PF informou anteriormente que havia prendido seis pessoas em flagrante. Depois, corrigiu a informação e disse que a ação não resultou em prisões.