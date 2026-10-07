Trump diz não acreditar que morte de pesquisadora da peste na Rússia possa estar ligada a arma biológica

Por G1

Publicada em 07/10/2026 às 15h24

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a comentar nesta quarta-feira (7) a morte de uma funcionária de um laboratório de pesquisa sobre a peste na Rússia e disse não acreditar que o caso possa estar ligado a uma arma biológica.

Repórter: "A peste na Rússia é uma arma biológica?"

Trump: "Vamos descobrir em breve, mas não acreditamos nisso. Se você ouvir o que eles dizem, a situação está sob controle; mas as pessoas já disseram isso antes sobre outras coisas."

Em outro momento, Trump disse esperar que a Rússia compartilhe "muito mais informações" com o governo dos EUA. Questionado se já conversou com Vladimir Putin sobre o caso, o presidente americano respondeu que ligaria nesta quarta para o líder russo.

"Tenho uma ligação marcada. Hoje é o aniversário dele. Hoje é o aniversário de Vladimir Putin. Tenho certeza de que vocês vão comemorar. Vocês vão comemorar o aniversário dele? Mas, sim, tenho uma ligação marcada", afirmou Trump.

👉 A peste pneumônica é uma infecção pulmonar altamente contagiosa, que pode ser fatal, segundo a OMS. Ela é transmitida por meio de gotículas, ao contrário da peste bubônica, que afeta os gânglios linfáticos e é transmitida por pulgas infectadas.

Rússia diz que não há risco de epidemia

Mais cedo nesta quarta, a Rússia afirmou que não há "nenhum risco epidêmico" na Sibéria após a morte da funcionária do instituto de pesquisas. A Mongólia, no entanto, determinou o reforço da vigilância, enquanto vários países pediram mais transparência de Moscou.

Peste pneumônica: o que se sabe sobre a morte de pesquisadora russa

Na semana passada, o veículo russo "People of Baikal" noticiou a morte de uma mulher de 28 anos que trabalhava no laboratório do instituto da peste, em Irkutsk. Segundo a publicação, ela teria sido infectada após quebrar um tubo de ensaio.

Os Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e países da União Europeia pediram que a Rússia seja transparente sobre o caso.

“Mais de 90% das pessoas que tiveram contato com a paciente já passaram por acompanhamento médico. Nenhum problema de saúde relacionado a uma doença infecciosa foi identificado”, afirmou nesta quarta-feira a agência russa de saúde pública Rospotrebnadzor.

Segundo a Rospotrebnadzor, a técnica de laboratório “havia sido vacinada e tinha imunidade contra as infecções perigosas com as quais trabalhava”.

“Não há nenhum risco epidêmico para a população de Irkutsk e da região de Irkutsk”, afirmou a agência.

Duas comissões de especialistas em segurança biológica concluíram que “não foi constatada nenhuma situação de emergência relacionada à manipulação de microrganismos patogênicos”, acrescentou a agência.

A peste é uma doença infecciosa causada por bactérias. A forma pulmonar é altamente contagiosa e pode ser fatal se não for tratada rapidamente, segundo a OMS.

Yersinia pestis é causadora da peste pneumônica e da peste bubônica — Foto: picture-alliance/BSIP/J. Cavallini

“Pneumonia”

Uma comissão sanitária havia afirmado anteriormente que os exames feitos na funcionária indicavam que ela morreu de “pneumonia” de origem “indeterminada”. Segundo a comissão, “nenhum microrganismo relacionado à atividade profissional da jovem foi identificado em suas amostras biológicas”.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, pediu que a população considere apenas as informações divulgadas pela agência russa de saúde pública.

“A mídia divulga muitas informações, e a grande maioria do que está sendo publicado sobre essa situação é falso”, disse Peskov a jornalistas.

Ele também afirmou que “não tinha informação” sobre um pedido formal de Washington para obter esclarecimentos sobre o caso. Segundo Peskov, Moscou já havia informado a OMS sobre a situação.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na última terça (6) que pretendia conversar “muito em breve” por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, para tratar do caso.

Questionado sobre o assunto, Peskov disse, no entanto, que a situação “não havia sido objeto de discussões concretas até o momento”.

A porta-voz da Comissão Europeia, Eva Hrncirova, pediu que a Rússia forneça informações “rápidas e transparentes”.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu esclarecimentos sobre “informações divulgadas pela mídia sobre um segundo funcionário com pneumonia de origem indeterminada”.