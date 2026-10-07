Fundação de Cultura e Juventude publica editais do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc

Por ASSESSORIA

Publicada em 07/10/2026 às 14h34

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura (FUNCJ) através da Prefeitura de Rolim de Moura torna pública a abertura dos editais referentes ao segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) no município.

Os editais tem como objetivo promover o acesso aos recursos destinados ao fortalecimento da cultura local, contemplando artistas, produtores culturais, fazedores de cultura e demais agentes culturais que atendam aos critérios estabelecidos em cada edital.

As minutas dos editais foram encaminhadas pelo Ministério da Cultura (MinC) e, posteriormente, foram realizados os ajustes necessários pela Fundação de Cultura e Juventude, considerando a realidade, as demandas e as especificidades culturais do município.

Os interessados devem ficar atentos às modalidades, requisitos, documentação necessária, critérios de seleção e prazos de inscrição, conforme as disposições previstas nos respectivos editais.

Os editais completos, com todas as informações sobre inscrições, critérios e procedimentos, estão disponíveis no Portal da Transparência da Fundação de Cultura e Juventude e nos canais oficiais da Prefeitura de Rolim de Moura e da FUNCJ.

A FUNCJ orienta os agentes culturais interessados a realizarem a leitura integral dos editais antes de efetuar a inscrição e a observarem atentamente os prazos estabelecidos.

A cultura de Rolim de Moura continua avançando, fortalecendo iniciativas e ampliando oportunidades para quem faz cultura no município.

Acesse os editais e anexos, confira as regras e participe!

ACESSE OS ANEXOS NO LINK A SEGUIR: ANEXOS – 2º CICLO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC – CLIQUE AQUI