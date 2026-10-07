Papa menciona Nossa Senhora Aparecida em Audiência Geral no Vaticano e pede que padroeira proteja brasileiros

Por G1

Publicada em 07/10/2026 às 15h32

O papa Leão XIV fez uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida durante a Audiência Geral no Vaticano nesta quarta-feira (7). Em discurso na Praça Sao Pedro, ele mencionou a padroeira do Brasil — que protagonizou polêmicas durante a campanha para o 1º turno das eleições, incluindo a divulgação de notícias falsas e uma batalha de decisões no Supremo Tribunal Federal (STF).

O pontífice não mencionou a polêmica e fez referência ao dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro no Brasil.

“Uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em especial aos grupos vindos do Brasil e de Portugal. Queridos irmãos e irmãs, na próxima segunda-feira, 12 de outubro, celebra-se Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Confio todos vocês e as suas famílias à sua intercessão maternal. Que Nossa Senhora os proteja sempre! Deus os abençoe!”

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Papa Leão lembra dia de Nossa Senhora Aparecida no Vaticano

A polêmica envolvendo a padroeira do Brasil começou após publicações nas redes sociais atruibuindo a Flávio Bolsonaro (PL) e a políticos de direita a intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

👉 Atualmente, não há no Congresso nenhum projeto de lei para tirar a condição de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida - o último, de 2007, foi arquivado. Também não existe movimento organizado de evangélicos com essa intenção.

A controvérsia chegou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao STF e provocou ainda um embate entre Flávio Bolsonaro e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O candidato do PL afirmou que o PT criou uma "fake news" sobre Nossa Senhora Aparecida "com ajuda de gente de dentro" da CNBB. Ele não apresentou provas da participação de integrantes da entidade.

A CNBB rebateu a acusação e afirmou que não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas às eleições.

"Atribuir à CNBB participação em estruturas de produção ou disseminação de desinformação, sem fatos e provas que sustentem tal afirmação, atinge injustamente a instituição e não contribui para a serenidade e a responsabilidade que devem caracterizar o processo eleitoral. A mentira não se combate com outra mentira", afirmou a entidade na ocasião.

O Vaticano não se posicionou sobre o caso.