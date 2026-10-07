Ji-Paraná amplia acesso a exames com ações do Outubro Rosa

Por Natália Pessoa

Publicada em 07/10/2026 às 14h39

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, organiza uma série de ações ao longo de outubro para facilitar o acesso das mulheres à mamografia, ao preventivo, aos testes rápidos e aos exames ginecológicos. A programação do Outubro Rosa inclui atendimentos noturnos em Unidades Básicas de Saúde (UBS), uma ação especial no Centro de Saúde da Mulher Cecília Cunha, conhecido como Ceci Cunha, e transporte para exames no Hospital do Amor.

No Ceci Cunha, a ação será realizada nos dias 7, 8 e 9 de outubro. Na quarta-feira (7), o atendimento começa às 19h, com mamografia, preventivo, testes rápidos e exames ginecológicos por livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio.

Na quinta-feira (8), os atendimentos ocorrerão durante todo o dia. Na sexta-feira (9), a programação segue até as 13h30. Nos dois dias, mamografia e preventivo serão oferecidos por livre demanda, enquanto os demais atendimentos dependerão de agendamento.

Para atender também às mulheres que têm dificuldade em procurar os serviços durante o dia, algumas UBS realizarão ações noturnas nos dias 6 e 20 de outubro.

Nesta terça-feira (6), participam as UBS Km 5, São Bernardo, Dom Bosco, Primavera, L1 Maringá, Jucelino Cardoso, BNH, Orleans (José do Santos) e Nova Brasília. O atendimento da equipe da UBS L1 Maringá será realizado no Centro Especializado em Reabilitação (CER).

Outra medida prevista para o mês é a oferta de transporte para mulheres realizarem mamografia e preventivo no Hospital do Amor. Os exames são gratuitos e as vagas são organizadas por agendamento nas UBS participantes, com saída prevista às 7h30.

O cronograma de transporte contempla as seguintes unidades: dia 7, UBS Nova Brasília; dia 8, UBS 2 de Abril; dia 9, UBS L1 Maringá; dia 13, UBS São Francisco; dia 14, UBS Green Park; dia 15, UBS Km 5; dia 16, UBS Orleans; dia 19, UBS BNH; dia 20, UBS São Bernardo; e dia 21, UBS Jucelino Cardoso. Todas as datas são referentes ao mês de outubro.

Cada unidade ficará responsável pelo preenchimento das vagas e pela confirmação das pacientes até 48 horas antes do transporte. A organização dará prioridade às mulheres na faixa etária indicada para os exames e àquelas que estão com exames em atraso.

As mulheres interessadas devem procurar a UBS responsável para verificar a disponibilidade de vagas, agendar os exames e receber orientações sobre o transporte.