Vilhena abre oficialmente campanha do Outubro Rosa com foco na informação e prevenção

Por Semcom

Publicada em 07/10/2026 às 14h29

A campanha Outubro Rosa foi aberta oficialmente nesta segunda-feira, 6, em Vilhena, com uma programação voltada à conscientização sobre a saúde da mulher e à importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal e marcou o início das ações que serão desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio da Atenção Primária à Saúde (APS), durante todo o mês.

Com o tema “Câncer de Mama Tem Cura: Informação de Qualidade Salva Vidas”, a campanha busca reforçar o papel da informação no cuidado com a saúde e incentivar as mulheres a procurarem os serviços disponíveis na rede municipal.

A programação de abertura contou com uma apresentação cultural da Associação Corpo e Movimento. Em seguida, o Dr. Edilson Alves ministrou a palestra “Saúde da Mulher no território”. A cerimônia também contou com uma mesa de discussão, que promoveu um momento de diálogo sobre a saúde da mulher, a prevenção e o atendimento realizado pela rede pública de saúde.

Ações durante o mês

As atividades do Outubro Rosa seguem nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Vilhena durante todo o mês. Entre as ações está a Semana Rosa, realizada às segundas e quartas-feiras, com oferta de exames de mamografia no Hospital de Amor para mulheres que estejam dentro da faixa etária indicada para o exame, conforme os critérios dos serviços de saúde.

As UBSs também terão, ao longo do mês, palestras nas salas de espera com orientações sobre a importância da realização do exame preventivo e da mamografia, além de informações sobre prevenção e diagnóstico precoce.

Outra ação será a Noite das Rosas, realizada entre os dias 7 e 29 de outubro, com atendimento em horário estendido. A programação será distribuída entre as unidades conforme o cronograma da Semus:

Segundas-feiras: UBS Liro Hoesel;

Terças-feiras: UBS Industrial e UBS Luis Valdez;

Quartas-feiras: UBS Afonso Mansur e UBS Vitalina;

Quintas-feiras: UBS Leonardo;

Sextas-feiras: UBS Carlos Mazala.

Encerrando as atividades do mês, no dia 30 de outubro, será realizado o Dia D da Saúde da Mulher em todas as Unidades Básicas de Saúde do município.